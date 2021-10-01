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    • 01.10.2021 12:31
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    İtalyanlar Morutan'ı izledi! Galatasaray'ın yıldızına yakın takip

    UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio galibiyeti sonrası Marsilya deplasmanından da puanla dönen Galatasaray, gruptaki liderliğini sürdürdü. Kritik karşılaşmayı tribünden bazı Avrupa ekiplerinin temsilcileri de izledi. Özellikle İtalyan kulüplerinin Morutan'ı takibe aldığı öğrenildi.

    İtalyanlar izledi! G.Saray’ın yıldızına yakın takip
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    Velodrome Stadı'nın tribünlerinde Galatasaraylı bazı oyuncular, Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından çıplak gözle takip edildi. Bunlardan birisi de Sarı-Kırmızılı ekibin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'dı.

    İTALYAN KULÜPLERİ TAKİPTE
    Ligdeki son Göztepe karşılaşmasında harika bir gole imza atan ve Marsilya deplasmanında da takımın hücumdaki kilit isimlerinden olan genç yetenek, İtalyan kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.

    Önümüzdeki milli arada Romanya Milli Takımı forması da giyecek olan Morutan'ın yükselen değeri, Sarı-Kırmızılılar'ın doğru bir yatırım yaptığına şimdiden işaret ediyor.

        Ancak Rumen oyuncunun dün gece Marsilya karşısındaki performansı, vasatı aşamadı. Buna rağmen temsilcilerin Morutan'ı takibi sürdüreceği öğrenildi.

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