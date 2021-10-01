Fenerbahçe Kızılyıldız maçı için günlerdir devam eden bekleyiş bitiyor. THY Euroleague 1. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ve Kızılyıldız karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda müsabakanın saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague FB Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021-2022 sezonu bitiyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Kızılyıldız bugün sabah saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.

İşte merak edilen bilgiler;