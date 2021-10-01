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    • Spor
    • 01.10.2021 17:03
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    • 01.10.2021 17:03
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    Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague FB Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda?

    THY Euroleague'de 1. hafta maçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ligin 1. hafta maçında Kızılyıldız ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçı naklen takip edecek olan sporseverler Fenerbahçe Kızılyıldız maçının ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague FB Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe Kızılyıldız maçı için günlerdir devam eden bekleyiş bitiyor. THY Euroleague 1. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ve Kızılyıldız karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda müsabakanın saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague FB Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2021-2022 sezonu bitiyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Kızılyıldız bugün sabah saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.

    İşte merak edilen bilgiler;

    SEZONU SAHASINDA AÇIYOR

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.

    Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 13. MAÇ

        Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

        Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.
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        Bir hezimet ancak böyle güzellenir
        Haberler Spor Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague FB Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda?
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