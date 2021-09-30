Fatih Terim'den Marsilya maçındaki olaylara ilişkin açıklama: Yunan ve Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler





Lider kaldığımız için mutluyum. "Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım, bugün bunu başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır.