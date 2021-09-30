Fatih Terim'den Marsilya maçındaki olaylara ilişkin açıklama: Yunan ve Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, konuşmasında maç içinde Galatasaray taraftarına yapılan tahrikten bahsetti.
İşte o sözler...
"Marsilya'yı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Dersimize çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Cengiz ile beraber iki kenarı geniş kullanan bir takım.
Her zaman ilk yarının sonunda yediğimiz golü bu sefer atsaydık başka olurdu. Cicaldau da hakeme takıldı, hakeme gösterdiğimizde 'kötü şans' nedeniyle orada olduğunu söyledi.
Burada son dakikalarda sıkışmanız çok doğal. Giren ve çıkanların değişmediği bir Marsilya var, iyi bir takımlar. Bunlar gençlerimizi her gün tecrübelendirecektir.