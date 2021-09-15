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    • 16.09.2021 13:08
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    • 16.09.2021 13:09
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    Exxen reklamlı reklamsız paketleri ne kadar, kaç TL? SMS ile nasıl abone olunur? Exxen paket yükseltme, paket değişikliği nasıl yapılır?

    Türkiye'nin dijital platformu sloganıyla yola çıkan Exxen, vatandaşların ilgi odağında olmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının ardından Exxen üyelik fiyatları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) veya reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 üyeliği bulunuyor. Bu üyeliklere dilerseniz aylık ya da yıllık ücretlerle sahip olabiliyorsunuz. Peki, Exxen reklamlı reklamsız paketleri ne kadar, kaç TL? Exxen paket yükseltme, paket değişikliği nasıl yapılır? SMS ile nasıl abone olunur? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Exxen reklamlı reklamsız paketleri ne kadar, kaç TL?

    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının peşinden Exxen üyelik fiyatları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) yada reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 üyeliği bulunuyor. Bu üyeliklere isterseniz aylık yahut senelik ücretlerle sahip olabiliyorsunuz. Peki, Exxen reklamlı reklamsız paketleri ne kadar, kaç TL? Exxen paket yükseltme, paket değişikliği nasıl yapılır? SMS ile nasıl abone olunur? İşte tüm merak edilenler!


    Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen üyelik ücreti ve iletişim numarası!

    EXXEN'DE HANGİ TİP ÜYELİKLER VAR?

    Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) veya reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 tür üyeliğimiz var. Bu üyeliklere dilersen aylık ya da yıllık ücretlerle sahip olabilirsin.

    RKLMVR üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

    RKLMYOK üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

    RKLMVR üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

    RKLMYOK üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

        SMS İLE NASIL ABONE OLABİLİRİM?

        TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a SMS göndererek üyeliğini başlatabilirsin. (Yurtdışında yaşıyor ama Türkiye'deki operatörleri kullanıyorsan sen de SMS ile üye olabilirsin)

        Aşağıdaki adımları izlemen yeterli;

        Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

        Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

        EXXEN'DE NE GİBİ İÇERİKLER VAR?

        Exxen'de, Türkiye'nin sevilen oyuncuları ve beğenilen sanatçıları, en çok takip edilen sosyal medya fenomenleri ve youtuberlar, diziler, formatlar, belgeseller, çocuklara ve gençlere özel içerikler izleyici ile buluşuyor.

        Tüm aile bireylerinin birlikte izleyebileceği, sadece Exxen'e özel üretilmiş Türkçe içerikler, Türkiye'nin önde gelen yapımcıları ve Acun Medya tarafından hazırlanan özel yapımlar Exxen'de. Sürekli eklenen sürpriz içeriklerle dolu bir platform seni bekliyor.
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        Haberler Spor Exxen reklamlı reklamsız paketleri ne kadar, kaç TL? SMS ile nasıl abone olunur? Exxen paket yükseltme, paket değişikliği nasıl yapılır?
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