Exxen reklamlı reklamsız paketleri ne kadar, kaç TL? SMS ile nasıl abone olunur? Exxen paket yükseltme, paket değişikliği nasıl yapılır?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının peşinden Exxen üyelik fiyatları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) yada reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 üyeliği bulunuyor. Bu üyeliklere isterseniz aylık yahut senelik ücretlerle sahip olabiliyorsunuz. Peki, Exxen reklamlı reklamsız paketleri ne kadar, kaç TL? Exxen paket yükseltme, paket değişikliği nasıl yapılır? SMS ile nasıl abone olunur? İşte tüm merak edilenler!
Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen üyelik ücreti ve iletişim numarası!
EXXEN'DE HANGİ TİP ÜYELİKLER VAR?
Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) veya reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 tür üyeliğimiz var. Bu üyeliklere dilersen aylık ya da yıllık ücretlerle sahip olabilirsin.
RKLMVR üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
RKLMYOK üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
RKLMVR üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
RKLMYOK üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.