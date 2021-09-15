Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi büyük şok!

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlanarak kenara gelmişti. Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giymesi beklenmiyor. Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında görev verilirse oynayabilecek.

Sergen Yalçın, "Gruptan Çıkabileceğimize İnanıyoruz"

Karşılaşma öncesi maçla ilgili yorumlarını dile getiren Sergen Yalçın "Konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Hep gruplar çekildiğinde 'Biz bu gruptan çıkarız' diyoruz. Gerçekçi bakmak lazım, oynayacağımız seviye üst bir seviye. Süper Lig'de oynayacağınız oyunlar, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez.

Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz ama yapamayabiliriz de. O yüzden çok net hedefler koymak istemiyorum. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz, çok zor bir grup olacak. Takım olarak hazırız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Dortmund maçı öncesi yazarlardan Beşiktaş yorumu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi Sabah Spor yazarları İskender Günen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Siyah-beyazlıların, Alman ekibi karşısındaki şansını değerlendirdi.