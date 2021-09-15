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    • 15.09.2021 17:44
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    15 Eylül Beşiktaş - Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi!

    Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi Beşiktaş'a gönül veren taraftarlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. Özellikle şifresiz veren uydu kanalları olan CBC Sport, İdman TV, AZ TV'nin maçı yayınlayıp yayınlamayacağı oldukça merak ediliyor. Fakat bu kanalların maçı verip vermeyeceği hakkında bilgi yok. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u misafir edecek. 3 senelik aranın sonrasında tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemeyecek.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi!

    Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi bugün en fazla aratılanlar arasına girdi. Bu anlamda CBC Sport, İdman TV ve AZ TV kanalları her maç olduğu gibi bu maçtada trend oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın serüveni başlıyor. Siyah-beyazlılar ilk sınavına Borussia Dortmund karşısında çıkıyor. 15 Eylül Çarşamba günü, Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayacak Beşiktaş - Borussia Dortmund mücadelesini İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    Beşiktaş Dortmund Maçı TV8'den Şifresiz Yayınlanacak Mı?

    Beşiktaş taraftarının başlattığı kampanyanın fitilini Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaktı. Sergen Hoca, "Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben liderlik edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir bütün halka" diye konuştu.

    Acun Ilıcalı ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda bu akşam saat 20.30'da Haber Global'de Candaş Tolga'nın konuğu olacağını duyurdu. Ünlü ismin bu akşam maçın TV8 ekranlarından yayınlanıp yayınlanmayacağını açıklamasını bekleniyor.

    Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi!

    CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.

    Beşiktaş Borussia Dortmund EXXEN'de! Canlı anlatım izle

    ANCAK BU YAYINLAR TAMAMEN YASA DIŞI VE KORSAN!

    Selçuksports, Justin TV, Jestyayın, Fİİsports TV, netspor, taraftarium, sopcast, trgoals, acestream gibi bazı platformlarda canlı maç yayınları yer almakta. Ancak okuyucularımıza korsan medyalardan canlı yayın takip etmelerini önermiyoruz.

        CBC Sport uydu frekansları

        CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

        CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :

        Uydu: AzerSpace 46°

        Frekans: 11135 H 27500

        Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı canlı anlatım izle

        Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        15 Eylül Çarşamba günü, Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayacak Beşiktaş - Borussia Dortmund mücadelesini İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak

        MUHTEMEL 11

        Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

        Son 5 Avrupa maçında 1 galibiyeti var

        Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

        Sergen Yalçın'ın ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi

        Bu mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.

        Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

        Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

        Gözler Pjanic ve Batshuayi'de olacak

        Karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.

        Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.

            Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi büyük şok!

            Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlanarak kenara gelmişti. Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giymesi beklenmiyor. Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında görev verilirse oynayabilecek.

            Sergen Yalçın, "Gruptan Çıkabileceğimize İnanıyoruz"

            Karşılaşma öncesi maçla ilgili yorumlarını dile getiren Sergen Yalçın "Konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Hep gruplar çekildiğinde 'Biz bu gruptan çıkarız' diyoruz. Gerçekçi bakmak lazım, oynayacağımız seviye üst bir seviye. Süper Lig'de oynayacağınız oyunlar, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez.

            Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz ama yapamayabiliriz de. O yüzden çok net hedefler koymak istemiyorum. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz, çok zor bir grup olacak. Takım olarak hazırız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

            Dortmund maçı öncesi yazarlardan Beşiktaş yorumu

            Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi Sabah Spor yazarları İskender Günen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Siyah-beyazlıların, Alman ekibi karşısındaki şansını değerlendirdi.

            SORU: Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında ne yapar?

            İSKENDER GÜNEN: Özellikle Pjanic'in orta alana katılımı ile bir üst seviyeye çıktıklarını düşünüyorum. Dortmund maçı için Malatyaspor maçını ölçü almak gerçekçi olmaz. Çünkü Şampiyonlar Ligi farklı bir kulvar.

            ÖMER ÜRÜNDÜL: Dortmund, Leverkusen gibi güçlü bir rakibe deplasmanda 4 gol attı. Üstelik 3 defa yenik duruma düştüğü maçı çevirip kazandı. Sistem var, kondisyon üst düzeyde, Haaland gibi de çok iyi, yıpratıcı, etkili bir santrfora sahip.

            ÖMER ÜRÜNDÜL: Benim Sergen Yalçın'a tavsiyem, 3 savaşçı orta saha ile bu maçı oynaması.

            LEVENT TÜZEMEN: Sergen Yalçın ve öğrencileri için Dortmund maçı gerçek test maçı olacak. Ayrıca Avrupa'da yabancı sınırı olmayacağından dolayı Sergen Yalçın kadro oluşturmakta özgürce davranacaktır.

            LEVENT TÜZEMEN: Vida'nın eksikliği çok büyük handikap çünkü Dortmund'un golcüsü Haaland yerden de havadan da tutulması çok zor bir golcü. Vida olsaydı Haaland rahat hareket edemezdi. Beşiktaş doğru alan savunması yaparsa fazla pozisyon vermeyebilir.

            GÜRCAN BİLGİÇ: Artık 'ustalar' takımı haline geldiler. Her rakip için tehdit eden olacaklardır. Dortmund dışındaki iki rakip de liglerinde şampiyonlar. Hiçbiri kolay lokma değil.

            GÜRCAN BİLGİÇ: Sergen Yalçın'ın dediği gibi, rakibin temposuna ayak uydurmaları lazım. Yoksa beklemedikleri ağır darbeler alabilirler.
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