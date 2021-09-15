Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi bugün en fazla aratılanlar arasına girdi. Bu anlamda CBC Sport, İdman TV ve AZ TV kanalları her maç olduğu gibi bu maçtada trend oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın serüveni başlıyor. Siyah-beyazlılar ilk sınavına Borussia Dortmund karşısında çıkıyor. 15 Eylül Çarşamba günü, Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayacak Beşiktaş - Borussia Dortmund mücadelesini İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş Dortmund Maçı TV8'den Şifresiz Yayınlanacak Mı?
Beşiktaş taraftarının başlattığı kampanyanın fitilini Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaktı. Sergen Hoca, "Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben liderlik edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir bütün halka" diye konuştu.
Acun Ilıcalı ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda bu akşam saat 20.30'da Haber Global'de Candaş Tolga'nın konuğu olacağını duyurdu. Ünlü ismin bu akşam maçın TV8 ekranlarından yayınlanıp yayınlanmayacağını açıklamasını bekleniyor.
Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi!
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.
ANCAK BU YAYINLAR TAMAMEN YASA DIŞI VE KORSAN!
Selçuksports, Justin TV, Jestyayın, Fİİsports TV, netspor, taraftarium, sopcast, trgoals, acestream gibi bazı platformlarda canlı maç yayınları yer almakta. Ancak okuyucularımıza korsan medyalardan canlı yayın takip etmelerini önermiyoruz.