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    • 15.09.2021 11:25
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    Exxen müşterileri hizmetleri numarası kaç? Exxen iletişim hattı çağrı merkezi telefon numarası!

    2021-2022 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen'de yayınlanacak. Maçları naklen izleyecek olan futbolseverler dijital platform olan Exxen'in fırsatlarını inceliyor. Özellikle bilgi almak isteyen kişiler müşteri hizmetlerinin telefon numarasını öğrenmek istiyor. Peki, Exxen müşterileri hizmetileri numarası kaç? İşte Exxen iletişim hattı çağrı merkezi telefon numarası!

    Exxen müşterileri hizmetleri numarası kaç?

    Dijital platform Exxen bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak. Bu kapsamda Exxen ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından sık sık araştırılmaya başlandı. Çağrı merkezi numarası merak ediliyor. Peki, Exxen müşterileri hizmetleri numarası kaç? Exxen iletişim hattı ve telefon numarası nedir? İşte tüm bilgiler

    EXXEN MÜŞTERİLERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

    İletişim Numarası: 08502418148

    İşte tüm bilgiler;

    Kurumsal Bilgiler

    Ticaret Unvanı: EXXEN DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş

    Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 96731-5

    Merkez Adresi: Levent Mahallesi Hayat Sk. No: 4/ Beşiktaş/İstanbul

    Elektronik Posta Adresi: exxen@mail.comdatatr.com

    Kep Adresi: exxenyayincilik@hs03.kep.tr

    Vergi Numarası: Beşiktaş Vergi Dairesi / 6450371077

    Mersis Numarası: 0645037107700001

        EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

        Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.

        Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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