Exxen müşterileri hizmetleri numarası kaç? Exxen iletişim hattı çağrı merkezi telefon numarası!

Dijital platform Exxen bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak. Bu kapsamda Exxen ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından sık sık araştırılmaya başlandı. Çağrı merkezi numarası merak ediliyor. Peki, Exxen müşterileri hizmetleri numarası kaç? Exxen iletişim hattı ve telefon numarası nedir? İşte tüm bilgiler
EXXEN MÜŞTERİLERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?
İletişim Numarası: 08502418148
İşte tüm bilgiler;
Kurumsal Bilgiler
Ticaret Unvanı: EXXEN DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş
Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 96731-5
Merkez Adresi: Levent Mahallesi Hayat Sk. No: 4/ Beşiktaş/İstanbul
Elektronik Posta Adresi: exxen@mail.comdatatr.com
Kep Adresi: exxenyayincilik@hs03.kep.tr
Vergi Numarası: Beşiktaş Vergi Dairesi / 6450371077
Mersis Numarası: 0645037107700001