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    • Spor
    • 15.09.2021 17:59
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    • 15.09.2021 18:37
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    Exxen bedava mı, ücretli mi, ücretsiz mi? Exxen ücretsiz izleme programı/uygulaması var mı?

    Heyecanla beklenen günler gelip çattı. Şampiyonlar Ligi maçları bu yıl Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yayınlanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Futbolseverler ise Exxen üyeliğine dair tüm detaylar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayrıca Exxen üyelik işlemlerine dair detaylar merak ediliyor ve özellikle spor paketi, üyelik ücretleri sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Exxen bedava mı, ücretli mi, ücretsiz mi? Exxen ücretsiz izleme programı/uygulaması var mı? İşte merak edilenler...

    Exxen bedava mı, ücretli mi, ücretsiz mi?

    Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi maçları dün akşam başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Exxen bedava mı, ücretli mi, ücretsiz mi? Exxen ücretsiz izleme programı/uygulaması var mı? İşte bilgiler...

    EXXEN BEDAVA MI, ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

    İşte spor paketine dair bilinmesi gerekenler;

    EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

    Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

    Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

        Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

        Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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            Haberler Spor Exxen bedava mı, ücretli mi, ücretsiz mi? Exxen ücretsiz izleme programı/uygulaması var mı?
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