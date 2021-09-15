Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi maçları dün akşam başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Exxen bedava mı, ücretli mi, ücretsiz mi? Exxen ücretsiz izleme programı/uygulaması var mı? İşte bilgiler...
EXXEN BEDAVA MI, ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.
İşte spor paketine dair bilinmesi gerekenler;
EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?
Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.
Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.