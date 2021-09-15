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    • Spor
    • 15.09.2021 11:18
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    • 15.09.2021 11:18
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    Exxen 7 gün ücretsiz üyelik ile maçlar izleniyor mu? Exxen Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz izlenilir mi?

    Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Kupası maçlarının Exxen'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar üyelik işlemleri ve fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. Exxen’de; diziler, formatlar, belgeseller, çocuklara ve gençlere özel içerikler izleyicilerle buluşuyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Karşılaşmaları izlemek isteyen seyirciler exxen platformu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Exxen 7 gün ücretsiz üyelik ile Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Kupası maçları izleniyor mu? Exxen spor paketi ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Exxen 7 gün ücretsiz üyelik ile maçlar izleniyor mu?

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve konuşma Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Karşılaşmaları seyretmek isteyen izleyiciler Exxen platformu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Exxen 7 gün ücretsiz üyelik ile Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Kupası maçları izleniyor mu? Exxen spor paketi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar!

    EXXEN 7 GÜN ÜCRETSİZ ÜYELİK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI, UEFA AVRUPA KUPASI MAÇLARI İZLENİR Mİ?

    Exxen ücretsiz abonelikte sadece dizi ve filmler izlenebiliyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyen yurttaşlar Exxen'e üye olmak zorundadır.

    EXXENSPOR ÜYELİK PAKETİ FİYATLARI NE KADAR?

    Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

    TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

    *Bu fiyatlar WEB üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.

    EXXEN'DE HANGİ TİP ÜYELİKLER VAR?

    Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) veya reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 tür üyeliğimiz var. Bu üyeliklere dilersen aylık ya da yıllık ücretlerle sahip olabilirsin.

    RKLMVR üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

    RKLMYOK üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

    RKLMVR üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

    RKLMYOK üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

        EXXEN NEDİR?

        Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.

        EXXEN'DE NE GİBİ İÇERİKLER VAR?

        Exxen'de, Türkiye'nin sevilen oyuncuları ve beğenilen sanatçıları, en çok takip edilen sosyal medya fenomenleri ve youtuberlar, diziler, formatlar, belgeseller, çocuklara ve gençlere özel içerikler izleyici ile buluşuyor.

        Tüm aile bireylerinin birlikte izleyebileceği, sadece Exxen'e özel üretilmiş Türkçe içerikler, Türkiye'nin önde gelen yapımcıları ve Acun Medya tarafından hazırlanan özel yapımlar Exxen'de. Sürekli eklenen sürpriz içeriklerle dolu bir platform seni bekliyor.
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        Haberler Spor Exxen 7 gün ücretsiz üyelik ile maçlar izleniyor mu? Exxen Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz izlenilir mi?
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