Exxen 7 gün ücretsiz üyelik ile maçlar izleniyor mu? Exxen Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz izlenilir mi?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve konuşma Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Karşılaşmaları seyretmek isteyen izleyiciler Exxen platformu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Exxen 7 gün ücretsiz üyelik ile Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Kupası maçları izleniyor mu? Exxen spor paketi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar!
EXXEN 7 GÜN ÜCRETSİZ ÜYELİK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI, UEFA AVRUPA KUPASI MAÇLARI İZLENİR Mİ?
Exxen ücretsiz abonelikte sadece dizi ve filmler izlenebiliyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyen yurttaşlar Exxen'e üye olmak zorundadır.
EXXENSPOR ÜYELİK PAKETİ FİYATLARI NE KADAR?
Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.
TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.
*Bu fiyatlar WEB üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.
EXXEN'DE HANGİ TİP ÜYELİKLER VAR?
Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) veya reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 tür üyeliğimiz var. Bu üyeliklere dilersen aylık ya da yıllık ücretlerle sahip olabilirsin.
RKLMVR üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
RKLMYOK üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
RKLMVR üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
RKLMYOK üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.