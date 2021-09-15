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    • Spor
    • 15.09.2021 16:43
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    • 15.09.2021 16:43
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kuraları çekildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre 2. Eleme Turu maçlarının 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacağı duyuruldu.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri, kura çekimi ile belirlendi.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez nezaretinde Riva'daki tesislerde gerçekleştirilen kura çekiminde, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da yer aldı.

    50 takımın mücadele edeceği 2. Eleme Turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, eşleşmede kura sonucunda ismi önce çıkan takımların sahalarında oynanacak.

    Eşleşmeler şu şekilde:
    Kardemir Karabükspor-Karşıyaka
    Çankaya-Ofspor
    Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor
    Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi
    Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
    76 Iğdır Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan
    Esenler Erokspor-Osmaniyespor
    İçel İdmanyurdu-Düzcespor
    68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor
    Hacettepespor-Kahta 02
    Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor
    Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor
    Çarşambaspor-Altındağspor
    Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor
    Bergama Belediyespor-Sancaktepe
    1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor
    Mardin 1969-Gümüşhanespor
    Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği
    Hendekspor-52 Orduspor
    Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
    Ağrı 1970-Kuşadasıspor
    Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor
    Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı
    Edirnespor-Çatalcaspor
    Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor

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