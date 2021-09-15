Exxen tek maç satın alma paketi var mı? Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır? Exxen satın alma ücreti!

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maceraları başlıyor. Futbolseverler temsilcilerimizin maçlarını naklen takip edecek. Bilindiği üzere 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki, Exxen tek maçlık paket var mı? Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır? Exxen satın alma ücreti ne kadar? İşte detaylı bilgi...
EXXEN TEK MAÇ PAKETİ NASIL SATIN ALINIR?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.
EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?
Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.
Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.