Exxen tek maç satın alma paketi var mı? Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır? Exxen satın alma ücreti!

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maceraları başlıyor. Futbolseverler temsilcilerimizin maçlarını naklen takip edecek. Bilindiği üzere 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki, Exxen tek maçlık paket var mı? Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır? Exxen satın alma ücreti ne kadar? İşte detaylı bilgi...

EXXEN TEK MAÇ PAKETİ NASIL SATIN ALINIR?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.