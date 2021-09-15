Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.09.2021 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2021 17:43
    ABONE OL

    Exxen tek maç satın alma paketi var mı? Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır? Exxen satın alma ücreti!

    Şampiyonlar Ligi'nde perde dün akşam oynanan maçlarla açıldı ve gözler temsilcimiz olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına çevrildi. Bu yıl UEFA Şampiyon Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını Exxen satın aldı. Acun Medya'ya bağlı Exxen isimli dijital platform 1 Ocak 2021 tarafından yayın hayatına başladı. Peki, Exxen tek maç satın alma paketi var mı? Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır? İşte dijital platformlarla ilgili tüm merak edilen detaylar...

    Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır?

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maceraları başlıyor. Futbolseverler temsilcilerimizin maçlarını naklen takip edecek. Bilindiği üzere 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki, Exxen tek maçlık paket var mı? Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır? Exxen satın alma ücreti ne kadar? İşte detaylı bilgi...

    EXXEN TEK MAÇ PAKETİ NASIL SATIN ALINIR?

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

    EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

    Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

    Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

        Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

        Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
            Taliban’dan Düzenli ordu açıklaması
            Haberler Spor Exxen tek maç satın alma paketi var mı? Exxen tek maç paketi nasıl satın alınır? Exxen satın alma ücreti!
                SON DAKİKA