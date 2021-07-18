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    • 18.07.2021 23:19
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    Galatasaray'ın gol silahı Radamel Falcao sakatlandı! PSV Eindhoven maçı öncesi büyük şok...

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV Eindhoven maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda bugün yapılan antrenmana Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle katılmadı. Haberin detayları...

    PSV Eindhoven maçı öncesi büyük şok...

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

    Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    FALCAO SAKATLIĞI SEBEBİYLE YER ALMADI

        Öte yandan sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dâhilinde bireysel çalışmalarına devam etti.

        Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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