Galatasaray'dan Shaqiri harekatı!

Daha önce de teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan ancak maliyeti nedeniyle alınamayan Xherdan Shaqiri için Galatasaray bir kez daha harekete geçiyor. EURO 2020'de başarılı bir görüntü çizen Shaqiri, kulübü Liverpool'da istediği süreyi alamadığı için ayrılmak istiyordu. Sarı-Kırmızılı kurmaylar da bu fırsatı görerek harekete geçti.
MENAJERİ İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Xherdan Shaqiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan Galatasaray yönetimi birkaç gün içinde bu teklifi Liverpool'un önüne getirecek. Bu arada oyuncunun menajeri ile de temasların sıklaştığı da bildiriliyor.
HEDEF OPSİYONU 7 MİLYONA ÇEKMEK
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu 7 milyon Euro gibi bir düzeye çekmeye çalışacağı da gelen haberler arasında. Sağ kanatta forma giyen Xherdan Shaqiri sol kanat ve forvet arkasında da göreve yapabiliyor. Shaqiri daha önce Bayern Münih ve Inter takımlarında da forma giymişti.
SHAQIRI'Yİ BAYERN KEŞFETMİŞTİ
Shaqiri 2012 yılında henüz 20 yaşındayken Alman devi Bayern Münih, Basel'e 12.5 milyon Euro vererek yıldız kanat oyuncusunu kadrosuna katmıştı.
MENAJERİ İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Xherdan Shaqiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan Galatasaray yönetimi birkaç gün içinde bu teklifi Liverpool'un önüne getirecek. Bu arada oyuncunun menajeri ile de temasların sıklaştığı da bildiriliyor.
HEDEF OPSİYONU 7 MİLYONA ÇEKMEK
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu 7 milyon Euro gibi bir düzeye çekmeye çalışacağı da gelen haberler arasında. Sağ kanatta forma giyen Xherdan Shaqiri sol kanat ve forvet arkasında da göreve yapabiliyor. Shaqiri daha önce Bayern Münih ve Inter takımlarında da forma giymişti.
SHAQIRI'Yİ BAYERN KEŞFETMİŞTİ
Shaqiri 2012 yılında henüz 20 yaşındayken Alman devi Bayern Münih, Basel'e 12.5 milyon Euro vererek yıldız kanat oyuncusunu kadrosuna katmıştı.