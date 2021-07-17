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    • 17.07.2021 12:04
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    Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Benfica'nın yaptığı transfer Cimbom'a yarayacak

    Galatasaray yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson'un kulübü Benfica'da yaşananlar transferin yolunu bir kez daha açtı. Gelen haberlere göre Benfica, Gedson ile aynı bölgede oynayan Torino’nun orta sahası Meite ile anlaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray'a Gedson müjdesi

    Galatasaray geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Portekiz ekibinde yönetimdeki karışıklıklar nedeniyle transfer askıya alınmak zorunda kalmıştı.



    BENFICA MEITE İLE ANLAŞTI
    Ancak Benfica'nın yaptığı son hamle Gedson Fernandes'in yolunu da açmış oldu. Portekiz ekibi, ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Torino'nun orta sahası Meite ile anlaşmaya vardı.



    GEDSON FERNANDES İLE YOLLAR AYRILACAK
    Gedson ile aynı bölgede oynayan Fransız yıldızın transferi, "Gedson Fernandes ile yollar ayrılacak" şeklinde yorumlandı. Benfica'da başkanlığa getirilen Rui Costa, Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi… Terim'in Gedson Fernandes için Rui Costa ile sürekli telefonda görüştüğü biliniyor…



        Sarı-Kırmızılı taraftarlar da bir an önce transferin sonuçlanmasını bekliyor. Son olarak Portekiz ekibine 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 8 milyon Euro öneren Cimbom, Portekiz'den gelecek cevabı bekliyor.



        Güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro olan Gedson Fernandes'in kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 20 maça çıkan Gedson 1 gol atarken 3 de asist üretti.

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