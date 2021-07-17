Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Benfica'nın yaptığı transfer Cimbom'a yarayacak





Sarı-Kırmızılı taraftarlar da bir an önce transferin sonuçlanmasını bekliyor. Son olarak Portekiz ekibine 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 8 milyon Euro öneren Cimbom, Portekiz'den gelecek cevabı bekliyor.