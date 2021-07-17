Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Benfica'nın yaptığı transfer Cimbom'a yarayacak

Galatasaray geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Portekiz ekibinde yönetimdeki karışıklıklar nedeniyle transfer askıya alınmak zorunda kalmıştı.
BENFICA MEITE İLE ANLAŞTI
Ancak Benfica'nın yaptığı son hamle Gedson Fernandes'in yolunu da açmış oldu. Portekiz ekibi, ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Torino'nun orta sahası Meite ile anlaşmaya vardı.
GEDSON FERNANDES İLE YOLLAR AYRILACAK
Gedson ile aynı bölgede oynayan Fransız yıldızın transferi, "Gedson Fernandes ile yollar ayrılacak" şeklinde yorumlandı. Benfica'da başkanlığa getirilen Rui Costa, Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi… Terim'in Gedson Fernandes için Rui Costa ile sürekli telefonda görüştüğü biliniyor…