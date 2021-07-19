Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda koronavirüse karşı 'antiseks' yataklar kullanılıyor

MÜSABAKALARDA YER ALACAK SPORCULAR VE YAKINLARINDAKİ HERKES GÜNLÜK OLARAK COVİD-19 TESTİ YAPTIRACAK.

Ayrıca Olimpiyat ve Paralimpik Köyü'ne veya bir organizasyon alanına her girildiğinden kişinin ateşi kontrol edilecek. Semptomları olanların girişine izin verilmeyecek. Covid-19 önlemleri kapsamında oyunlara ülke dışından herhangi bir seyirci alınmayacak.