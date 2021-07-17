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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açık mesaj: İkisini de istiyoruz

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Kurzawa’yı bonservisiyle birlikte istiyoruz. Gedson Fernandes'in de aramıza katılacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

    Elmas’tan açık mesaj ikisini de istiyoruz
    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Layvin Kurzawa ve Gedson Fernandes'le ilgili açıklamalar yaptı. Elmas, birçok oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiklerini söyledi.



    Başkan Elmas, "Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz." dedi. Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Benfica kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor'' şeklinde konuştu.

    GALATASARAY TEKLİF YAPMADI
    Galatasaray ile adı geçen KaragümrükAlassane Ndao ile ilgili menajeri transfer açıklaması yaptı. Sarı-Kırmızılı kulüpten resmi bir teklifin henüz gelmediğini belirten Ndao'nun menajeri Doğan Ercan en ciddi adayın Sevilla olduğunu dile getirdi. Dogan, "G.Saray iddialaırı spekülasyon" dedi.
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