BIELSE ÇOK İSTİYOR

Özellikle Teknik Direktör Marcelo Bielsa'nın bu transferi çok istediğine vurgu yapıldı.

Bilindiği gibi Celta Vigo, kadroda düşünülmeyen Okay Yokuşlu ve Emre Mor ile yolları ayırma kararı almıştı. Milli yıldız 2018 yılında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.