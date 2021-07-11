Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao paylaşılamıyor! Önce Katar şimdi de Suudi Arabistan...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti.
Radamel Falcao ile ilgili yeni iddia ise Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi ekibi Al İttihad'ın 35 yaşındaki golcü için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.
Suudi Arabistan medyasının haberine göre, Radamel Falcao, Al İttihad'a transfer olmaya çok yakın. Galatasaray'a yaklaşık 2 yıl önce transfer olan ve taraftarların çok şey beklediği Kolombiyalı golcü bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.