Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao paylaşılamıyor! Önce Katar şimdi de Suudi Arabistan...





Suudi Arabistan medyasının haberine göre, Radamel Falcao, Al İttihad'a transfer olmaya çok yakın. Galatasaray'a yaklaşık 2 yıl önce transfer olan ve taraftarların çok şey beklediği Kolombiyalı golcü bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.