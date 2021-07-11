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    • 11.07.2021 12:08
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    • 11.07.2021 12:08
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    Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao paylaşılamıyor! Önce Katar şimdi de Suudi Arabistan...

    Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao'nun talipleri artıyor. Katar'dan sonra Suudi Arabistan ekiplerinin de Kolombiyalı golcünün peşinde olduğu ve yıldız ismin sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağı belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Falcao paylaşılamıyor! Önce Katar şimdi de...

    Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti.



    Radamel Falcao ile ilgili yeni iddia ise Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi ekibi Al İttihad'ın 35 yaşındaki golcü için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.



    Suudi Arabistan medyasının haberine göre, Radamel Falcao, Al İttihad'a transfer olmaya çok yakın. Galatasaray'a yaklaşık 2 yıl önce transfer olan ve taraftarların çok şey beklediği Kolombiyalı golcü bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.



        Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığından dolayı çok maç kaçıran Falcao, oynadığı maçlarda da istenilen performansı bir türlü sergileyemedi. İki senede sadece 40 maçta forma giyebildi.



        Galatasaray Yönetimi ise 5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan oyuncusuyla yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor. Yönetimin Katar'dan gelen teklifi de değerlendirdiği ve kısa süre içinde karar vereceği bildirildi.



        Galatasaray Yönetimi, harcama limitinde yer açmak ve yeni transferler için yıldız oyuncunun gidişine sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2022'nin Haziran ayında bitecek olan Falcao, geçtiğimiz sezon 18 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı.
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