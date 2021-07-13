Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Galatasaray'a havalimanında küstahça tavır sergilendi. Tüm takımın aşı yaptırmış olmasına ve İstanbul'da PCR testi yapılmış olmasına rağmen sonuçları geçerli sayılmadı. Havalimanında yaklaşık 2 saat bekletilen Galatasaray kafilesi için yeni PCR testleri istendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunan yetkililerinin havalimanındaki bu şok tavrı karşısında adeta çılgına döndü.

Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı Sarı-Kırmızılı kafile İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.

G.Saray, "Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır" açıklamasını yaptı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" ifadelerini kullandı.

BU TAVRI KINIYORUM

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden G.Saray'ın karşılaştığı tutum üzerine Burak Elmas ve Fatih Hoca ile görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

BU SİYASİ BİR OLAY

G.Saray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Bu siyasi bir olay... Olympiakos tarafı mahcup olduğunu iletti. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" şeklinde konuştu.