Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü: Galatasaray'a yapılan küstahlık masada

ÇAVUŞOĞLU DENDIAS İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.