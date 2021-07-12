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    • 12.07.2021 22:55
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü: Galatasaray'a yapılan küstahlık masada

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray'a Yunanistan'da uygulanan PCR testi dayatması ve küstah tutum ile ilgili mevkidaşı Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Bakan Çavuşoğlu Dendias ile görüştü! Galatasaray...

    Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.

    ÇAVUŞOĞLU DENDIAS İLE GÖRÜŞTÜ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.

    ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A TEPKİ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.

    Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.
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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü: Galatasaray'a yapılan küstahlık masada