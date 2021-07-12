Galatasaray paylaştı: Yunanistan'daki küstah davranışlardan kareler
Galatasaray, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün Yunanistan'a gitti. Kafileye Atina Havalimanı'nda yapılan kötü muamele, sarı-kırmızılılara İstanbul'a dönme kararı aldırdı. Yunan'ın bu küstah tutumuna tepkiler peş peşe geldi. Öte yandan Galatasaray, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Atina'daki skandal muameleye ilişkin görüntüler paylaştı...
12.07.2021 21:41
- Son Güncelleme: 12.07.2021 22:01
Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.
İstanbul'a geri dönme kararı alan Galatasaray, ilk açıklamayı paylaştı. Sarı-kırmızılılar, havalimanında yaklaşık iki saat süre boyunca bekletildiklerini belirtti.
Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi.
Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı.
Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.