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Galatasaray paylaştı: Yunanistan'daki küstah davranışlardan kareler

Galatasaray, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün Yunanistan'a gitti. Kafileye Atina Havalimanı'nda yapılan kötü muamele, sarı-kırmızılılara İstanbul'a dönme kararı aldırdı. Yunan'ın bu küstah tutumuna tepkiler peş peşe geldi. Öte yandan Galatasaray, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Atina'daki skandal muameleye ilişkin görüntüler paylaştı...

12.07.2021 21:41 - Son Güncelleme: 12.07.2021 22:01
Galatasaray paylaştı: Yunanistan'daki küstah davranışlardan kareler

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.

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Galatasaray paylaştı: Yunanistan'daki küstah davranışlardan kareler

İstanbul'a geri dönme kararı alan Galatasaray, ilk açıklamayı paylaştı. Sarı-kırmızılılar, havalimanında yaklaşık iki saat süre boyunca bekletildiklerini belirtti.

Galatasaray paylaştı: Yunanistan'daki küstah davranışlardan kareler

Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi.

Galatasaray paylaştı: Yunanistan'daki küstah davranışlardan kareler

Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı.

Galatasaray paylaştı: Yunanistan'daki küstah davranışlardan kareler

Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.