Galatasaray paylaştı: Yunanistan'daki küstah davranışlardan kareler

Galatasaray, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün Yunanistan'a gitti. Kafileye Atina Havalimanı'nda yapılan kötü muamele, sarı-kırmızılılara İstanbul'a dönme kararı aldırdı. Yunan'ın bu küstah tutumuna tepkiler peş peşe geldi. Öte yandan Galatasaray, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Atina'daki skandal muameleye ilişkin görüntüler paylaştı...

12.07.2021 21:41 - Son Güncelleme: 12.07.2021 22:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





