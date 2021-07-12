Galatasaray’a Yunanistan’da skandal muamele! Fatih Terim küplere bindi, takım geri dönme kararı aldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'da hiç beklemediği bir muameleyle karşılaştı.
Yarın hazırlık maçında Yunan Ligi ekiplerinden Olympiakos'la karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar havalimanında şoka uğradı.
Yunan yetkililer, Galatasaray'ın dün yaptırdığı Covid testini geçerli saymadı… Testlerin bugün yeniden yapılmasını istediler… Bunu gerekçe göstererek Galatasaray kafilesini havalimanında 2 saati aşkın süredir beklettiler…
EURO 2020'de Covid testleri 72 saat öncesine kadar kabul edilirken Yunanistan'ın böyle bir uygulamaya gitmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.
TERİM ÇILGINA DÖNDÜ
Yunanistan'daki olay sonrası Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim adeta çılgına döndü… Sarı-Kırmızılı Yönetim de Yunan yetkililere rest çekti.