Galatasaray’a Yunanistan’da skandal muamele! Fatih Terim küplere bindi, takım geri dönme kararı aldı





Konuya ilişkin açıklama yapan Galatasaray, Yunanistan'daki skandal ve saygısız muamelenin ardından takımın İstanbul'a geri dönüş işlemlerini başlattığını duyurdu.



İşte Sarı kırmızılıların o açıklaması;

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti.

Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti.

Test sonuçlarımız kabul edilmediğinden, bulunduğumuz yerdeki lounge hizmetlerinden yararlanamıyoruz. Uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekleyeceğiz"