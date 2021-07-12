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    • 12.07.2021 20:38
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    Galatasaray’a Yunanistan’da skandal muamele! Fatih Terim küplere bindi, takım geri dönme kararı aldı

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a gitti ancak burada hiç beklemediği bir muameleyle karşılaştı. Galatasaray’ın dün yaptırdığı Covid testini geçerli saymayan Yunan yetkililer kafileyi havalimanında bekletti. Konuya ilişkin Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Yunanistan'daki skandal ve saygısız muamelenin ardından takımın İstanbul'a geri dönüş işlemlerini başlattığı bildirildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray’a Yunanistan’da skandal muamele!

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'da hiç beklemediği bir muameleyle karşılaştı.

    Yarın hazırlık maçında Yunan Ligi ekiplerinden Olympiakos'la karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar havalimanında şoka uğradı.




    Yunan yetkililer, Galatasaray'ın dün yaptırdığı Covid testini geçerli saymadı… Testlerin bugün yeniden yapılmasını istediler… Bunu gerekçe göstererek Galatasaray kafilesini havalimanında 2 saati aşkın süredir beklettiler…

    EURO 2020'de Covid testleri 72 saat öncesine kadar kabul edilirken Yunanistan'ın böyle bir uygulamaya gitmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.




    TERİM ÇILGINA DÖNDÜ
    Yunanistan'daki olay sonrası Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim adeta çılgına döndü… Sarı-Kırmızılı Yönetim de Yunan yetkililere rest çekti.



        TAKIM İSTANBUL'A DÖNÜYOR
        Galatasaray kafilesi, Olympiakos maçı öncesi Yunanistan'daki görevlilerin yeni PCR testleri istemesi ve 2 saat havalimanında bekletilmesi nedeniyle İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.

        Cimbom, son hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.



        Konuya ilişkin açıklama yapan Galatasaray, Yunanistan'daki skandal ve saygısız muamelenin ardından takımın İstanbul'a geri dönüş işlemlerini başlattığını duyurdu.

        İşte Sarı kırmızılıların o açıklaması;

        "Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti.

        Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti.

        Test sonuçlarımız kabul edilmediğinden, bulunduğumuz yerdeki lounge hizmetlerinden yararlanamıyoruz. Uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekleyeceğiz"



        Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.



            "ŞİDDETLE KINIYORUM"
            Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu.

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