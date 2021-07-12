Arda Turan'dan Yunanistan'ın küstah tavrına ilişkin açıklama: İnsan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık





Yunanistan'da insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştıklarını belirten Arda Turan, "Zaten bu toplumun önündeki insanlar, öncüleri olarak sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi, her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Maalesef Yunanistan'da her türlü önlemi almamız rağmen bütün UEFA kurallarına uymamıza, PCR testlerini yapmamıza, hepimizin negatif olmamıza rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlamız otobüse gitmişti. Anlaşılmayan bir şekilde otobüsten geriye çağırıldık. Yunan yetkililere her türlü yardımcı olmaya çalıştık ama maalesef tavırları zorlayıcı ve saygısızcaydı. Zaten Galatasaray Kulübü olarak aksi şekilde davranmamız mümkün değildi. Ama tabii yine de hocamız tüm sakinliğini koruyarak yardımcı olmaya çalıştı. Ancak maalesef tam tersi bir davranışla karşılaştık. Bir dostluk maçının dost bir şekilde olması gerekirdi. Maalesef biz bu tavırla karşılaşmadık. Biz ülkemize gelen misafire nasıl davranıyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Üzücü, sıkıcı, uluslararası ilişkilere yakışmayan, hoş bir gün değildi. Üzüntü duyduk. Bizim yanımızda olan devletimizin her kurumuna, cumhurbaşkanımıza, sayın dışişleri bakanımıza, spor bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi ellerinden geldiği kadar iyi niyetleriyle yardımcı olmaya çalıştılar. Bize destek olan herkese, kulüplere, Türk halkına teşekkür ederiz. Açıkcası biz böyle olayları çok büyütme taraftarı değiliz. Her zaman barıştan, iyilikten yanayız. Ama bugün hem yorulduk hem de çok üzüldük" ifadelerini kullandı.