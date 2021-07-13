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    • Spor
    • 13.07.2021 11:53
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    • 13.07.2021 11:53
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    Yunanistan'daki skandalın ardından Cimbom'dan anlamlı paylaşım: Günaydın Galatasaray ailesi

    Yunanistan'daki test skandalının ardından Olympiakos ile oynayacağı maçı iptal ederek Türkiye'ye geri dönen Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Türk bayrağının arkasında Galatasaray bayrağının yer aldığı görselin eklendiği paylaşımda, "Günaydın #Galatasaray Ailesi" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Galatasaray'dan anlamlı paylaşım!

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a gitmişti.

    Havaalanında uzun süre bekletilen ve Türkiye'de yapılan testlerin geçersiz sayılıp yeni test yapmaları istenen Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönmüştü.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da destek verdiği Galatasaray'da, başkan Burak Elmas bunun siyasi bir hareket olduğunu söylemişti.


    Sarı kırmızılılardan manidar bir paylaşım geldi. Galatasaray sosyal medyadan 'günaydın' mesajını Türk ve Galatasaray bayraklarıyla paylaştı.

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    Haberler Spor Yunanistan'daki skandalın ardından Cimbom'dan anlamlı paylaşım: Günaydın Galatasaray ailesi