Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Yunanistan'da yaşanan skandalı anlattı!

NEREYE YAPILDIĞI ÇOK AÇIK

Mariakis de beni aradı kendisine teşekkür ederim, olayların Olympiakos kulübüyle bir alakası yok. Şu gerçek ki, gerek biz gerekse ülkedeki her türlü kulüp bize misafir gelen kulüplere nasıl davrandığımız aşikar. Hakikaten biz başka türlü davranıyoruz.

"NEREYE YAPILDIĞI ÇOK AÇIK"

Bunu galatasaray'a yapılmış olarak görmüyoruz, nereye yapıldığı çok açık. Son yılların hassas dengesi içerisinde hoş davranış şekli değil. Biz bunlara boyun eğecek insanlar değiliz.

Hangi Türk'e sorsanız herhalde çoğu zaman bazı sıkıntıları yaşamıştır. Hayat tecrübelerle dolu, bugün de bunu yaşadık. Biz gereği neyse onu yaptık, yarın da olsa yine aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görev. Biz burdan hangi kural varsa uyarak gittik, yapın denilip de yapmadığımız hiçbir şey yok.

"HERKES YAPTIĞI AYIBI BİLİYOR"

Girmesi için damga vurduğunuz insanları geri çağırıyorsunuz, tam bir komedi. Herkes yaptığı ayıbı biliyor.

İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Bu maç yerine başka bir maç oynayacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz her sene yunanistan'da maç oynuyoruz. Türk'ün misafirperverliği hiçbir yerde yok.