Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Yunanistan'da yaşanan skandalı anlattı!

Galatasaray, hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da hiç beklemediği bir muameleyle karşılaştı.
Galatasaray'ın dün yaptırdığı koronavirüs testini geçerli saymayan Yunan yetkililer kafileyi havalimanında bekletti. Türkiye'ye geri dönüş kararı alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yaşananları anlattı.
Terim'in açıklamaları şu şekilde
Takdir edersiniz ki Galatasaray uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür, bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerin başında geliyoruz. 24 saat önce test olduk yani dün sabah ve oraya elimizdeki PCR testleri ve tüm belgelerle beraber gittik. İndiğimizde hızlı bir testin daha olacağını söylediler.
İki ülke arasındaki son zamanlarda yapılan anlaşmaya göre iki taraf da yapılan PCR test sonuçlarını kabul ediyor, başka bir şey istemiyor. Bizden hızlı test istediler ve bunu da son 2 gündür uygulamaya başladıklarını söylediler.
Bunu ayrıca herkes için değil rastgele olduğunu söylediler, buna ben de dahildim. Elimizdeki bu testin de fotoğrafını çekiyorlar, ihtiyaç olmayanları da dışarı çıkardılar.
Bazı memurlar dedi ki 'Hayır olmaz'. Takımın çoğu dışarı çıktı. Biz de dedik ki 'Çıkan var', bunun üzerine; 'Herkesi çağırın ve herkes test olacak' dediler.
DOSTLUK MAÇLARI DOSTLARLA YAPILIR
Otobüsten indirip, damgası vurulan kişileri de geri çağırdılar. Bize de düşen geri dönmek oldu. Dostluk maçları dostlarladır, davranışlar dostça değildi.