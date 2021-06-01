Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.06.2021 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 16:22
    ABONE OL

    Son dakika: Başkanı : ile devam etmeyeceğiz

    Başkanı , kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç, 'nun teknik direktörlüğe devam etmeyeceğini açıkladı. Koç, "İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak." dedi.

    Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğiz

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

    Toplantıyı niye bugüne bıraktık? Dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Endişemiz vardı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Bu neden endişe vericiydi? 5-6 Haziran'da olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar uzatılınca yeni tarih belirledik ve 12-13 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

    Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

    Biz aslında yönetime ilk geldiğimizde, eski köye yeni adet getirmek istedik. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak, ortak çıkar ve sorunlarımızı çözemeyeceğimizi belirttik. Bazıları tarafından gerçek dışı bir tavır olarak düşünülmüş olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, manüpile yapmaktan uzak tavrımı umarım devam ettiririm. Bu sektörde bu tarz operasyonları değiştirmemiz gerekiyor.

    Şöyle sormak lazım; niye Fenerbahçe? Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle paralel bir durum belki de. Bir rakibimiz seçime gidecek, çoklu aday var. Ama hiçbir aday dilinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor. Bunu Fenerbahçe'de göremezsiniz. Ya da 3 takım şampiyonluğa oynuyor, uzun zamandır böylesini görmemiştik. Hele ki bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise... Dikkat edin, tüm algılar ve iftiralar Fenerbahçe üzerine. Bu tavırlara şaşırmadık, üzüldük. Bunlar Türk futbolunun marka değerine, gidişatına zarar veren konular.

        TEKNİK DİREKTÖR KONUSU
        Başında ben ne demiştim? Umarım tüm başkanlık dönemim bir hocayla geçer diye... Ama ne yazık ki kan uyuşmasını hiçbir hocayla sağlayamadık. Bu değişiklikleri yaptıkça, takım sinerjisinden alınan sonuçlara kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam etmek isterdik ama olmadı. Bir kere Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Ben Emre'yi yöneticiyken tanıdım. Kaptan olarak geri döndükten ve başkan olduktan sonra daha yakından tanıma fırsatı buldum. Saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yaparak çalıştı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, yeri geldiğinde kendi cebinden koyarak elini taşın altına soktu.

        Pek çok konuda Emre Belözoğlu büyük artılar getirdi. 7 ay sonra kendini bir anda sportif direktörken, teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir ismin böyle bir riski kararı alma zorunluluğu yoktu. Sahada gördüğümüz futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine yakın sevideydi. Ancak biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Ne istendiyse, ne beklendiyse elinden geleni yaptı. Teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı: Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör... Yabancı diyorum, çünkü yerli olarak olabilecek tek teknik direktörün Emre Belözoğlu olduğunu düşünüyorum.

        Bizim düşüncemiz, bana göre 5, bilemediniz 10 yıl sonra açık ara Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu'nun tecürbe kazanması... Emre tercihini yapmanın bizim için riskli olduğunu, Emre için de riskli olduğunu gördük. Emre'yle de bunu konuştuk. Doğal olarak tercihimizi aktardık. Emre düşünmek için zaman istedi, sıcak baktığını söyleyemem. Doğal karşılıyorum bunu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        50 yaş ve üzeri aşılanmaya başlandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğiz