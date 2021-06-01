Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

Biz aslında yönetime ilk geldiğimizde, eski köye yeni adet getirmek istedik. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak, ortak çıkar ve sorunlarımızı çözemeyeceğimizi belirttik. Bazıları tarafından gerçek dışı bir tavır olarak düşünülmüş olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, manüpile yapmaktan uzak tavrımı umarım devam ettiririm. Bu sektörde bu tarz operasyonları değiştirmemiz gerekiyor.