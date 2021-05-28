Takımın özellikle ligin son bölümündeki performansından çok memnun kalan Başkan Koç buna rağmen yeni sezonda kariyerli bir yabancı teknik adamla anlaşmak istiyordu. Koç, Emre Belözoğlu'nun da sportif direktör olarak göreve devam etmesini düşünüyordu.
TEKNİK ADAMLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALAMADI
Ancak Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar listedeki yabancı teknik adamlardan olumlu geri dönüş alamadı. Yöneticilerin Joachim Löw, Lucian Favre ve Zlatko Dalic başta olmak üzere birçok önemli isimle görüştüğü ancak bugün itibariyle bir anlaşma sağlanamadığı belirlendi.
EMRE SEÇENEĞİ GÜÇLENİYOR
Yeni sezonda artık hata yapmak istemeyen Başkan Ali Koç'un listedeki hoca adaylarından birisinin "evet" dememesi halinde Emre Belözoğlu'nu 1 yıl daha teknik adamlık koltuğuna oturtacağı ifade ediliyor.