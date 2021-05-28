

TEKNİK ADAMLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALAMADI

Ancak Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar listedeki yabancı teknik adamlardan olumlu geri dönüş alamadı. Yöneticilerin Joachim Löw, Lucian Favre ve Zlatko Dalic başta olmak üzere birçok önemli isimle görüştüğü ancak bugün itibariyle bir anlaşma sağlanamadığı belirlendi.