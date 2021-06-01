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    • Spor
    • 01.06.2021 11:35
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    • 01.06.2021 11:35
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    Galatasaray'da Ümit Davala ayrılığı sosyal medyadan duyurdu: Borcum olduğunu biliyorum

    Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin dün sona ermesinin ardından yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, sarı kırmızılı takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Davala yaptığı açıklamada, "Hayatın ne getireceği bilinmez ama mücadeleye hazırım ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğum kariyerime, dolayısıyla kendime bu anlamda bir borcum olduğunu biliyorum." dedi.

    Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu!

    Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin dün sona ermesinin ardından yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, sarı kırmızılı takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.


    İŞTE ÜMİT DAVALA'NIN VEDA MESAJI
    "Sakatlıklar, vazgeçmeden tamamlanan tüm geri dönüşler, ailem olarak gördüğüm kulübün için yaptığım sayısız fedakârlık ve asla yanlış davranmadığım Galatasaray taraftarlarının gönlünde oluşan Ümit Davala profilinden dolayı hissettiğini gönül rahatlığı. Bugün, veda ederken hayatımın üçte birini adadığım Galatasaray'a, kazanılan kupalardan daha çok beni bu duygu huzurlu hissettiriyor. Saha içinde yıllarca hem Türkiye'de, hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde kulüp ve milli takım düzeyinde en üst basamakta rekabet ettikten sonra, saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağım. Hayatın ne getireceği bilinmez ama mücadeleye hazırım ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğum kariyerime, dolayısıyla kendime bu anlamda bir borcum olduğunu biliyorum.

    Hikâyenin bu noktasında, En başından beri hayatımda olan, bana her zaman bir baba, bir ağabey gibi yaklaşan, sadece bir futbol adamı olarak oyunla ilgili değil, tecrübesiyle hayata dair de yol göstericilerimden olan hocam Sayın Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Ülke futbolunun tüm zamanlarındaki en başarılı teknik adamıyla hem oyuncu hem de antrenör olarak çalışmak, ailesinden biri olmak benim için başlı başına onurdu.

        Kariyerimde yeni bir sayfa açacağım bu döneme başlamadan önce, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, futbolcu arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Son olarak da, bana duydukları sevgiyi hayatımın her anında derinden hissettiren Galatasaray, büyük taraftarına minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Sıcak sevginizi her zaman kalbinde taşıyacağım. Sevgilerimle, Ümit Davala."


        4. FATİH TERİM DÖNEMİ SONA ERDİ
        Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi dün sona erdi. Başkan Mustafa Cengiz'in 'Yola devam etmeyi düşünmüyorum' dediği Terim, Florya'daki eşyalarını topladı.

        19 Haziran'daki başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın Terim ile tekrar masaya oturulması bekleniyor.

            4 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI
            Son döneminde 149 maça çıkan Terim, 86 galibiyet, 27 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

            Tecrübeli hoca, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

            SÖZ VERDİM… SUSUYORUM…
            Terim'in seçimdeh sonra vereceği karar merak ediliyor. Terim, görev süresi boyunca, "Galatasaray taraftarlarına bir söz verdim… Bu yüzden susuyorum" demişti.

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