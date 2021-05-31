Yeni sezon öncesi kadrosunu 5-6 nokta transferle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü bir kez daha Süper Lig'in yıldızlarına dikti. Sarı- Lacivertliler geçen sezon başında Sosa, Novak, Gökhan, Caner, Sinan, Mert Hakan, Thiam ve Cisse gibi ligimizin önemli isimlerini kadrosuna katmıştı. Yönetim uyum sorununu en aza indirmek için yine transferlerin büyük kısmını yurt içinden gerçekleştirmeyi hedefliyor.