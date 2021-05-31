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    Fenerbahçe'den süper harekat! , Caulker, Abdülkerim, Bünyamin ve Gökdeniz...

    Karagümrük’te forma giyen Biglia ve Borini ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, Başakşehir’in yıldızı ile temasa geçti. Listede Alanya'dan Caulker, Kayseri'den Doğan, Konya'dan Abdülkerim ve Antalya'dan Bünyamin ile Gökdeniz de var...

    Süper harekat
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    Yeni sezon öncesi kadrosunu 5-6 nokta transferle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü bir kez daha Süper Lig'in yıldızlarına dikti. Sarı- Lacivertliler geçen sezon başında Sosa, Novak, Gökhan, Caner, Sinan, Mert Hakan, Thiam ve Cisse gibi ligimizin önemli isimlerini kadrosuna katmıştı. Yönetim uyum sorununu en aza indirmek için yine transferlerin büyük kısmını yurt içinden gerçekleştirmeyi hedefliyor.



    ALİ KOÇ, GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK
    Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Fabio Borini ve Lucas Biglia ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, bonservis pazarlıklarında sona geldi. Ayrıca Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile temasa geçildi. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşme yapması bekleniyor.




    HEDEF KAMPA TAM KADRO GİTMEK
    Listede ayrıca Alanyaspor'dan Caulker, Konya'dan Abdülkedir Bardakçı, Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz bulunuyor. Yönetim, Emre Belözoğlu ile birlikte belirlediği eksik bölgelere takviyeleri en kısa sürede tamamlayarak kampa tam kadro girmeyi planlıyor.



        GÖZLER YENİ HOCADA
        Fener Vedat Muriç transferi için Lazio'nun yeni hocasını bekliyor. Simone Inzaghi ile yollarını ayıran İtalyan kulübünün kısa süre içinde yeni bir isimle anlaşacağı ve Kosovalı forvetle ile ilgili kararın verileceği öğrenildi.



        OKAY: İLK HEDEFİM AVRUPA'DA KALMAK
        F.BAHÇE'nin transfer listesinde yer alan Okay Yokuşlu geleceği ile ilgili konuştu. Milli futbolcu, "İlk hedefim Avrupa'da kalıp ülkemi temsil etmek" dedi.

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