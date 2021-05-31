Yeni sezon öncesi kadrosunu 5-6 nokta transferle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü bir kez daha Süper Lig'in yıldızlarına dikti. Sarı- Lacivertliler geçen sezon başında Sosa, Novak, Gökhan, Caner, Sinan, Mert Hakan, Thiam ve Cisse gibi ligimizin önemli isimlerini kadrosuna katmıştı. Yönetim uyum sorununu en aza indirmek için yine transferlerin büyük kısmını yurt içinden gerçekleştirmeyi hedefliyor.
ALİ KOÇ, GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK
Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Fabio Borini ve Lucas Biglia ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, bonservis pazarlıklarında sona geldi. Ayrıca Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile temasa geçildi. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşme yapması bekleniyor.
HEDEF KAMPA TAM KADRO GİTMEK
Listede ayrıca Alanyaspor'dan Caulker, Konya'dan Abdülkedir Bardakçı, Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz bulunuyor. Yönetim, Emre Belözoğlu ile birlikte belirlediği eksik bölgelere takviyeleri en kısa sürede tamamlayarak kampa tam kadro girmeyi planlıyor.