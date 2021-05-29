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    taraftarlarını heyecanlandıracak gelişme: Son golcü adayı Arnautovic

    Forvet transferi i çalışmalarını sürdüren 'nin listesine çok flaş bir isim girdi. Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü formasını giyen 'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

    Fener'e son aday Arnautovic

    Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesine çok flaş bir isim girdi. Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

    Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

    SÖZLEŞMESİNİ FESH EDEBİLİR
    Daniel Arnautovic'in kısa süre önce Emre Belözoğlu ile görüşme yaptığı ve Marko Arnautovic'in Shanghai Port kulübü ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

        BELÖZOĞLU RAPOR HAZIRLAYACAK


        Konuyla         ilgili bilgilendirilen Başkan Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'ndan rapor istediği belirlendi. Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile ilgili bir ayrıntılı rapor hazırlayıp yönetime sunacak.

        25 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
        Yönetimin         Arnautovic'in boşa çıkması halinde teklif yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 32 yaşındaki yıldız golcü, 2019'da West Ham'dan 25 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak gelişme: Son golcü adayı Arnautovic