Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesine çok flaş bir isim girdi. Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.