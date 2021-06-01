Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Koç yeni sezonda yabancı bir teknik direktörle çalışacaklarını açıkladı. Herkes, "Yeni hoca kim olacak?" diye sorarken, Ali Koç'un ilk hedefi olan teknik direktöre TAKVİM ulaştı.
GÖRÜŞMELERDE MESAFE KAT EDİLDİ
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'de şu anda ilk aday Paulo Fonseca… Son olarak Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli hoca, Başkan Ali Koç'un saydığı kriterlere tam olarak uyuyor. Sarı-Lacivertli kurmayların yaklaşık 15 gündür Fonseca ile görüşmeler yaptığı ve önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.
48 yaşındaki Fonseca, Ali Koç'un istediği gibi kariyerinde önemli başarılar olan bir isim. Genç hoca, Shakhtar'ın başında 3 kez Ukrayna Ligi şampiyonu olurken, 3 kez Ukrayna Kupası ve 1 kez Ukrayna Süper Kupası'nı kaldırdı. Fonseca ayrıca Porto'da Portekiz Süper Kupası, Braga'da çalışırken de Portekiz Kupası zaferini yaşadı.