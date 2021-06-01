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    • 01.06.2021 17:53
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    TAKVİM, 'nin hedefindeki yeni teknik adamlara ulaştı! , ve

    'i 3. sırada tamamlayan yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor... Başkan 'un ile yola devam edilmeyeceğini açıklamasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. TAKVİM, Fenerbahçe'nin hedefindeki yeni teknik direktöre ulaştı. İşte habere dair merak edilen tüm detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İşte Fener’in hedefindeki hoca

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Koç yeni sezonda yabancı bir teknik direktörle çalışacaklarını açıkladı. Herkes, "Yeni hoca kim olacak?" diye sorarken, Ali Koç'un ilk hedefi olan teknik direktöre TAKVİM ulaştı.



    GÖRÜŞMELERDE MESAFE KAT EDİLDİ
    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'de şu anda ilk aday Paulo Fonseca… Son olarak Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli hoca, Başkan Ali Koç'un saydığı kriterlere tam olarak uyuyor. Sarı-Lacivertli kurmayların yaklaşık 15 gündür Fonseca ile görüşmeler yaptığı ve önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.



    48 yaşındaki Fonseca, Ali Koç'un istediği gibi kariyerinde önemli başarılar olan bir isim. Genç hoca, Shakhtar'ın başında 3 kez Ukrayna Ligi şampiyonu olurken, 3 kez Ukrayna Kupası ve 1 kez Ukrayna Süper Kupası'nı kaldırdı. Fonseca ayrıca Porto'da Portekiz Süper Kupası, Braga'da çalışırken de Portekiz Kupası zaferini yaşadı.



        HÜCUM FUTBOLUNU BENİMSİYOR
        Fonseca yine Ali Koç'un istediği gibi Portekiz ekolünden geliyor. Düşük bütçelerle çalışmasını bilen ayrıca maaş talebi de çok yüksek olmayan bir teknik direktör. Genç ve hırslı olmasının yanı sıra hücum futbolunu benimsemiş olması da Fenerbahçe'nin ilgisini çekiyor.

        Son olarak Roma'da 2 sezon görev yapan Portekizli hoca 101 resmi maça çıktı. Fonseca 53 galibiyet, 28 yenilgi ve 20 beraberlik yaşarken, 1.77 puan ortalaması tutturdu.



        JOACHİM LÖW VE BRUNO LABBADİA…
        Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer teknik direktörler Joachim Löw ve Bruno Labbadia… Bu sezonu dinlenerek geçireceğini söyleyen Löw'ün gelmesi zor gözüküyor. Ancak yönetim, Alman hoca ile temaslarını son ana kadar sürdürecek.



        Labbadia ise son alternatif olarak düşünülüyor.
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        İşte Fener’in hedefindeki hoca
        Haberler Spor TAKVİM, Fenerbahçe'nin hedefindeki yeni teknik adamlara ulaştı! Paulo Fonseca, Joachim Löw ve Bruno Labbadia…