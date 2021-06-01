



HÜCUM FUTBOLUNU BENİMSİYOR

Fonseca yine Ali Koç'un istediği gibi Portekiz ekolünden geliyor. Düşük bütçelerle çalışmasını bilen ayrıca maaş talebi de çok yüksek olmayan bir teknik direktör. Genç ve hırslı olmasının yanı sıra hücum futbolunu benimsemiş olması da Fenerbahçe'nin ilgisini çekiyor.



Son olarak Roma'da 2 sezon görev yapan Portekizli hoca 101 resmi maça çıktı. Fonseca 53 galibiyet, 28 yenilgi ve 20 beraberlik yaşarken, 1.77 puan ortalaması tutturdu.