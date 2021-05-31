Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi: Teknik adamlık dışındaki tüm görevleri reddedebilir
Spor Toto Süper Lig'de sezou 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un beklenmedik ayrılığı sonrası takımın başına geçmiş ve sarı-lacivertlileri son haftaya kadar yarışın içinde tutmayı başarmıştı. Yeni sezonda 41 yaşındaki futbol adamının nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ile ilgili artık resmi bir karar alınması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un şu an için ilk tercihi yabancı bir isimle yola devam etmek olacak. Fakat bu durum gerçekleşse bile Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun kulüpte kalmasını istiyor. Ancak Belözoğlu'nun bu karara nasıl cevap vereceği belirsiz.
BULUT SONRASI KULÜBE
41 yaşındaki isim, teknik direktörlük hayallerini de erteleyerek Ali Koç'un isteği ve kulüp menfaati sebebiyle sportif direktör olarak sezona başlamıştı. Erol Bulut ile uyumlu çalışsa da hiç istemediği şekil ve zamanda teknik adamlık kariyerine adım attı. Kötü oyun ve sonuçlar sonrası Erol Bulut ile yollar ayrıldı ve ligde kalan 10 haftada görev Emre Belözoğlu'na verildi.