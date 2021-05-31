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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi: Teknik adamlık dışındaki tüm görevleri reddedebilir

Spor Toto Süper Lig'de sezou 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un beklenmedik ayrılığı sonrası takımın başına geçmiş ve sarı-lacivertlileri son haftaya kadar yarışın içinde tutmayı başarmıştı. Yeni sezonda 41 yaşındaki futbol adamının nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

31.05.2021 12:15 - Son Güncelleme: 31.05.2021 12:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi: Teknik adamlık dışındaki tüm görevleri reddedebilir

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ile ilgili artık resmi bir karar alınması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un şu an için ilk tercihi yabancı bir isimle yola devam etmek olacak. Fakat bu durum gerçekleşse bile Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun kulüpte kalmasını istiyor. Ancak Belözoğlu'nun bu karara nasıl cevap vereceği belirsiz.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi: Teknik adamlık dışındaki tüm görevleri reddedebilir

1 YIL ERKEN BIRAKTI
Milliyet'in haberine göre; Geçen sezondan bu yana aldığı kararlar da olaya Fenerbahçe açısından yaklaşan Emre Belözoğlu bu çerçevede futbol hayatına bir yıl erken son vermişti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi: Teknik adamlık dışındaki tüm görevleri reddedebilir

BULUT SONRASI KULÜBE
41 yaşındaki isim, teknik direktörlük hayallerini de erteleyerek Ali Koç'un isteği ve kulüp menfaati sebebiyle sportif direktör olarak sezona başlamıştı. Erol Bulut ile uyumlu çalışsa da hiç istemediği şekil ve zamanda teknik adamlık kariyerine adım attı. Kötü oyun ve sonuçlar sonrası Erol Bulut ile yollar ayrıldı ve ligde kalan 10 haftada görev Emre Belözoğlu'na verildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi: Teknik adamlık dışındaki tüm görevleri reddedebilir

KARAR AÇIKLANMADI
Bu kısa süreç içinde takımın oyununda önemli bir değişim gözlendi. Son maça kadar da şampiyonluk şansı sürdü. Göreve kendisi ile devam edilmesi bekleniyor olsa da henüz bu gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi: Teknik adamlık dışındaki tüm görevleri reddedebilir

TEKNİK ADAMLIK DIŞINDA KABUL ETMEYEBİLİR
Bugün itibariyle sportif direktör olarak sözleşmesi sona erecek Belözoğlu'nun teknik adamlık dışında kendisine verilecek bir görevi kabul etmeme ihtimali olduğu öğrenildi.