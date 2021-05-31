Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi: Teknik adamlık dışındaki tüm görevleri reddedebilir

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ile ilgili artık resmi bir karar alınması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un şu an için ilk tercihi yabancı bir isimle yola devam etmek olacak. Fakat bu durum gerçekleşse bile Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun kulüpte kalmasını istiyor. Ancak Belözoğlu'nun bu karara nasıl cevap vereceği belirsiz.