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    • Spor
    • 28.03.2021 Gazete
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    Milli Takım, Norveç’i de yıktı: Elemelerde 2. maçını da kazandı

    maçında , Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve grubunda liderliğe yükseldi. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri (2) ve  kaydetti.

    Türk tufanı

    Milliler önüne geleni yıkıyor. Türkiye, Dünya Kupası Eleme Grubu 2. maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yendi. Henüz 4. dakikada Milliler öne geçti. Yusuf'un ceza sahasına ortasında Ozan Tufan sol ayağıyla müthiş vurdu: 1-0... 26'da Sörloth'un şutu direkten geri geldi.

    YUSUF YAZICI ZORU BAŞARDI
    28'de Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Çağlar kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 43'te kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf yüzde 100'lük pozisyondan yararlanamadı.

    NORVEÇ'E FÜZE GÖNDERDİ!
    59'da Ozan Tufan muhteşem bir gole imza attı. Yıldız oyuncu ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla farkı 3'a çıkarttı. 65'te Haaland'ın ceza sahası içinden vuruşu direği yaladı.

        NORVEÇ 80'DE 10 KİŞİ KALDI
        78'te Odegaard'ın vuruşunda kalecimiz Uğurcan müthiş uzanarak gole izin vermedi. 80. dakikada Norveç'te Thorstvedt'in Caner Erkin'e yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart çıktı.

        HAALAND VE SÖRLOTH'A TÜRK DUVARI!
        İspanya'da Türk duvarı... A Milliler, Hollanda'dan sonra Norveç'i de devirdi... Norveç'in iki ünlü santrforu Haaland ve Sörloth'u ise adeta kilitledik... Türk duvarı iki stoperimiz Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan iki tecrübeli golcüye adım attırmadı. Trabzonspor forması giyen kalecimiz Uğurcan Çakır da kritik kurtarışlarıyla Norveç'e izin vermedi.

        İNGİLİZ DEVİ LİVERPOOL UĞURCAN'I İZLEDİ
        Uğurcan         Çakır dün İngiliz devinin radarındaydı. Liverpool, sezon sonunda transfer etmek istediği yıldız kaleciyi Malaga'da takip etti. Trabzonspor Yönetimi, son dönemde artan performansından dolayı Uğurcan Çakır'dan 25 milyon Euro bekliyor.

            ÖLÇTÜ BİÇTİ KALECİYİ AVLADI
            Türk Milli Takımı'nın yıldızlarından Ozan Tufan, 59. dakikada jeneriklik bir gole imza attı. Fenerbahçeli yıldız topa vurmadan önce ölçtü, biçti ve kaleciyi avlayarak herkesi ayağa kaldırdı.

            OZAN TUFAN'A ÖZİL TEBRİK
            Norveç karşısında A Milli Takımımız'ın iki golünü kaydeden Ozan Tufan'a takım arkadaşı Mesut Özil'den tebrik mesajı geldi. Mesut, Ozan Tufan için sosyal medya hesabından, "Helal olsun sana koçum" ifadelerini kullandı. Ozan Tufan ise maç sonunda, "Attığım goller için mutluyum" diye konuştu.

            FUTBOL DERSİ VERDİNİZ
            Başkan             Recep Tayyip Erdoğan, Norveç galibiyeti sonrası soyunma odasına inen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde futbolcularımızı ve teknik heyeti kutladı. Takımımızın oyunundan övgü ile bahseden Başkan Erdoğan, "Norveç gibi diri bir takıma kolektif futbol dersi verdiniz" dedi.
                Haberler Spor Milli Takım, Norveç’i de yıktı: Elemelerde 2. maçını da kazandı