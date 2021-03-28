Milli Takım, Norveç’i de yıktı: Elemelerde 2. maçını da kazandı

Milliler önüne geleni yıkıyor. Türkiye, Dünya Kupası Eleme Grubu 2. maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yendi. Henüz 4. dakikada Milliler öne geçti. Yusuf'un ceza sahasına ortasında Ozan Tufan sol ayağıyla müthiş vurdu: 1-0... 26'da Sörloth'un şutu direkten geri geldi.
YUSUF YAZICI ZORU BAŞARDI
28'de Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Çağlar kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 43'te kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf yüzde 100'lük pozisyondan yararlanamadı.
NORVEÇ'E FÜZE GÖNDERDİ!
59'da Ozan Tufan muhteşem bir gole imza attı. Yıldız oyuncu ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla farkı 3'a çıkarttı. 65'te Haaland'ın ceza sahası içinden vuruşu direği yaladı.