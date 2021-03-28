Milli Takım, Norveç’i de yıktı: Elemelerde 2. maçını da kazandı

HAALAND VE SÖRLOTH'A TÜRK DUVARI!

İspanya'da Türk duvarı... A Milliler, Hollanda'dan sonra Norveç'i de devirdi... Norveç'in iki ünlü santrforu Haaland ve Sörloth'u ise adeta kilitledik... Türk duvarı iki stoperimiz Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan iki tecrübeli golcüye adım attırmadı. Trabzonspor forması giyen kalecimiz Uğurcan Çakır da kritik kurtarışlarıyla Norveç'e izin vermedi.