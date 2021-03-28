"BAŞA ÇIKILMASI GEREKEN ZOR ZAMANLAR VAR"

CR7, maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Portekiz kaptanı olmak hayatımın en büyük gururlarından biri. Ülkem için her zaman her şeyimi vereceğim. Ancak başa çıkılması gereken zor zamanlar var, özellikle de bütün bir ulusun etkilendiğini hissettiğimizde." ifadelerini kullandı.