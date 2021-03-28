2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Grubu maçında Sırbistan ile Portekiz 2-2 berabere kaldı. Portekiz, Diogo Jota'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapasa da, üstünlüğünü koruyamadı. Sırbistan, Mitrovic ve Kostic ile 2. yarıda eşitliği yakaladı.
Maça damgasını vuran olay ise uzatma dakikalarında yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun 90+3'te attığı gol, topun tamamının çizgiyi geçmediği gerekçesiyle verilmeyince Portekizli süperstar adeta çıldırdı. Pazubandını yere atan ve oldukça sinirlenen Ronaldo'nun itirazları hakemlerin kararını değiştirmedi.
Pozisyonun tekrarları izlendiğinde topun tamamına yakınının, hatta bir açıya göre tamamının çizgiyi geçtiği görülüyor. Dünya Kupası elemelerinde VAR ve gol çizgisi teknolojisi uygulanmıyor.