Bizim çocuklar dolu dizgin! | (Norveç 0-3 Türkiye MAÇ SONUCU / ÖZET)

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0'lık skorla sahadan silerek 2'de 2 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü kaydetti.
A Milli Takımımız ilk maçında da Hollanda'yı 4-2 mağlup etmişti. Türkiye gruptaki üçüncü maçında 30 Mart Salı günü Letonya ile karşılaşacak.
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MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
4'üncü dakikada A Milli Takım öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu önünde bulan Ozan Tufan'ın beklemeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Jarstein'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.
26'ncı dakikada Meling'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth'un yaptığı vuruşta top savunmadan döndü ve tekrar Norveçli oyuncunun önünde kaldı. Sörloth'un topu düzelterek sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
28'inci dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 0-2.
36'ncı dakikada Meling'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Elyounoussi'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
42'nci dakikada Türkiye, tehlikeli geldi. Burak Yılmaz'ın ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
İlk yarıyı A Milli Takım, 2-0 önde tamamladı.
55'inci dakikada Odegaard'ın sağ kanattan yaptığı ortada Sörloth'un kafa vuruşu dışarı gitti.
59'uncu dakikada A Milli Takım, farkı 3'e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hansen'in solundan filelerle buluştu: 0-3.
61'inci dakikada Burak Yılmaz'ın beklenmeden verdiği pasta ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.