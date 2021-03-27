Bizim çocuklar dolu dizgin! | (Norveç 0-3 Türkiye MAÇ SONUCU / ÖZET)





MAÇTAN NOTLAR

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş, 24 Mart'taki Hollanda maçına göre ilk 11'de iki oyuncusunu değiştirdi.

Teknik direktör Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı.

Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda maçının kadrosunda olmayan Halil Akbunar Norveç karşısında ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

Hollanda maçında yedeklerden oyuna girerek ilk kez milli olan Taylan Antalyalı da yine yedek kaldı.

Milli takıma davet edilen diğer futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve kaleci Gökhan Akkan maç kadrosunda yer almadı.