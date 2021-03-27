2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'nın ardından Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve grubunda liderliğe yükseldi.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü kaydetti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Norveç'i 3-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımı ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti.
Başkan Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü. Görüşmede, futbolcuların yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.
"MUHTEŞEM BİR GALİBİYET GELDİ"
Şenol Güneş'in "Sayın Cumhurbaşkanım. İyi misiniz?" şeklindeki sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle muhteşem bir galibiyet geldi." dedi.