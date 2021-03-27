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    • 27.03.2021 23:40
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    Başkan Erdoğan'dan Norveç’i 3-0 mağlup eden mıza tebrik telefonu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Norveç’i 3-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselen Türkiye mızı tebrik etti. ile konuşmasında Erdoğan'ın "Bir de Ozan'ın bu ay sonu düğünü var değil mi?" sorusuna , "Evet bu ayın 31''inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Salı günü maça inşallah bekliyoruz. Çok teşekkürler, çok naziksiniz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan'dan Milli Takıma tebrik telefonu

    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'nın ardından Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve grubunda liderliğe yükseldi.

    A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü kaydetti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Norveç'i 3-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımı ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti.

    Başkan Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü. Görüşmede, futbolcuların yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

    "MUHTEŞEM BİR GALİBİYET GELDİ"
    Şenol Güneş'in "Sayın Cumhurbaşkanım. İyi misiniz?" şeklindeki sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle muhteşem bir galibiyet geldi." dedi.

        Bunun üzerine Şenol Güneş, "Biz de mutluyuz. Oyuncularımızla birlikte Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size, tüm Türkiye'ye, İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        "OZAN'IN BU AY SONU DÜĞÜNÜ VAR DEĞİL Mİ?"
        Başkan Erdoğan'ın "Bir de Ozan'ın bu ay sonu düğünü var değil mi?" sorusuna ise Şenol Güneş, "Evet bu ayın 31''inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Salı günü maça inşallah bekliyoruz. Çok teşekkürler, çok naziksiniz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kaptan Burak Yılmaz'a da tebriklerini iletirken, "Burak tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşilerimizi tebrik ediyorum. Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi. Yani kollektif futbolun dersini verdiniz."

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandilini tebrik etti.

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