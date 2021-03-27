'Türkler, Haaland'dan korkuyor algısına' A Milli Takım'dan sahada net cevap: Performansı vasatı geçemedi

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, milli takım arasında gittiği ülkesinde Erling Haaland'la ilgili konuşmuştu.
Linnes, Haaland'la ilgili, "O herkesin ağzında. Daha önce görmediğimiz şeyler yapıyor. Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor." ifadelerini kullanmıştı.
A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup etti ve cevabını sahada verdi.
MİLLİLERİMİZ 2'DE 2 YAPTI
Millilerimiz bu galibiyetle 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı.