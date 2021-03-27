'Türkler, Haaland'dan korkuyor algısına' A Milli Takım'dan sahada net cevap: Performansı vasatı geçemedi





ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NET KONUŞTU

Öte yandan, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de maç sonrası yaptığı açıklamada Linnes'in açıklamasını hatırlattı ve "Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde" sözleriyle göndermede bulundu.