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    • 27.03.2021 23:31
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    'Türkler, Haaland'dan korkuyor algısına' 'dan sahada net cevap: Performansı vasatı geçemedi

    'ın li sağ beki , 'la ilgili konuşmuş, "Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor" ifadelerini kullanmıştı. , Haaland'lı Norveç'i 3-0 mağlup ederek 'korkuyor' iddialarına cevabı sahada verdi. Öte yandan Haaland'ın vasat performansı da maça damgasını vurdu.

    'Türkler, Haaland'dan korkuyor algısına' A Milli Takım'dan sahada net cevap: Performansı vasatı geçemedi

    Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, milli takım arasında gittiği ülkesinde Erling Haaland'la ilgili konuşmuştu.



    Linnes, Haaland'la ilgili, "O herkesin ağzında. Daha önce görmediğimiz şeyler yapıyor. Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor." ifadelerini kullanmıştı.

    A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup etti ve cevabını sahada verdi.

    MİLLİLERİMİZ 2'DE 2 YAPTI
    Millilerimiz bu galibiyetle 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı.



        HAALAND SUSTU KALDI
        Norveç'in yıldız oyuncusu Erling Haaland, 83 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede isabetli şut atamadan maçı tamamlarken varlık gösteremedi.



        İşte Haaland'ın maçtaki vasat performansı:

        0: İsabetli şut
        0: Orta
        0: Kazanılan ikili mücadele
        0: Top çalma
        1: Ofsayt
        1: Kazanılan hava topu
        1: Top sürme girişimi
        2: Şut
        8: Top kaybı



        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NET KONUŞTU
        Öte yandan, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de maç sonrası yaptığı açıklamada Linnes'in açıklamasını hatırlattı ve "Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde" sözleriyle göndermede bulundu.
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