A Milli Takım'ın Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenmesi dünyada geniş yankı uyandırdı: "Türkiye durdurulamıyor"

Gruptaki ikinci maçında Norveç'e konuk olan A Milli Takım, rakibini 3-0 ile geçerken, ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Grupta lider durumda bulunan Türkiye'nin bu galibiyeti dünya basınında geniş yankı buldu. İtalyan kaynaklı basın organı La Gazzetta karşılaşma sonrası "Türkiye durdurulamıyor" başlığını atarken Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" ifadelerini kullandı. İşte Norveç - Türkiye maçının dünyada yankıları...

27.03.2021 23:57 - Son Güncelleme: 28.03.2021 00:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





