A Milli Takım'ın Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenmesi dünyada geniş yankı uyandırdı: "Türkiye durdurulamıyor"
Gruptaki ikinci maçında Norveç'e konuk olan A Milli Takım, rakibini 3-0 ile geçerken, ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Grupta lider durumda bulunan Türkiye'nin bu galibiyeti dünya basınında geniş yankı buldu. İtalyan kaynaklı basın organı La Gazzetta karşılaşma sonrası "Türkiye durdurulamıyor" başlığını atarken Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" ifadelerini kullandı. İşte Norveç - Türkiye maçının dünyada yankıları...
27.03.2021 23:57
- Son Güncelleme: 28.03.2021 00:11
FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeri G Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki ilk maçında Hollanda'yı devirirken, ikinci maçta da Norveç'i 3 golle mağlup etmeyi başardı.
Ay-yıldızlıların bu başarısı tüm Türkiye'yi sevince boğarken, galibiyetimiz dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler...
Türkiye, La Rosaleda Stadı'nı Odegaard ve Haaland'lı Norveç'e mezar etti. Maçta sahne almayı başaramayan Haaland, 180 milyon euro'luk bir santrfordan çok uzak bir görüntü çizdi. (Marca)
Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın varlık gösteremediği maçın başından sonuna ağırlığını koyarak galip geldi. (AS)
Türkiye durdurulamıyor! Çalhanoğlu'lu Türkiye, G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 yenerek rakiplerine önemli bir mesaj gönderdi. (La Gazzetta)