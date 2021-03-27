2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımımız Hollanda'nın ardından Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Maçın ardından konuşan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Güneş'in açıklamalarından satırbaşları:
Hikaye daha olmadı, işin başındayız. Her gün yeni bir başlangıç, yeni umutlarla yola çıkıyorsun. 6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, olağanüstü çalıştılar.
Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetiyle yükleme yapıyordu ama ona da tedbir aldık. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Bunlar güzel şey. Biz biriz, birlikteyiz.