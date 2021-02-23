Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, Samatta'yı 'ti'ye alan mesajlar atıyorlar. Sarı-Kırmızılılar Samatta'yı, sakatlıklar nedeniyle uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Radamel Falcao ile kıyaslıyorlar.
Kolombiyalı yıldızın bu sezon Süper Lig'de 5 golü, Samatta'nın ise 4 golü olduğunu belirten Galatasaraylı taraftarlar, "Falcao yattığı yerden bile Samatta'dan fazla gol atmış" ifadesini kullanıyorlar.
Son 4 ayda sakatlıklar yüzünden sadece 36 dakika forma giyebilen Falcao ligde 8 maçta 5 gole imzasını attı. Samatta ise 18 karşılaşmaya çıkmasına rağmen rakip ağları sadece 4 kez sarsabildi.