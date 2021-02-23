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    • 23.02.2021 11:47
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    'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu

    ’dan ’ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. yıldızın kötü performansı sosyal medyada da gündeme oturdu. Samatta’yı ‘ti’ye alan lı taraftarlar sosyal medyada, “ yattığı yerden bile Samatta’dan fazla gol atmış” ifadesini kullandı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Yatarak Samatta’dan fazla gol attı!

    Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, Samatta'yı 'ti'ye alan mesajlar atıyorlar. Sarı-Kırmızılılar Samatta'yı, sakatlıklar nedeniyle uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Radamel Falcao ile kıyaslıyorlar.



    Kolombiyalı yıldızın bu sezon Süper Lig'de 5 golü, Samatta'nın ise 4 golü olduğunu belirten Galatasaraylı taraftarlar, "Falcao yattığı yerden bile Samatta'dan fazla gol atmış" ifadesini kullanıyorlar.



    Son 4 ayda sakatlıklar yüzünden sadece 36 dakika forma giyebilen Falcao ligde 8 maçta 5 gole imzasını attı. Samatta ise 18 karşılaşmaya çıkmasına rağmen rakip ağları sadece 4 kez sarsabildi.



        Falcao 85 dakikada bir skor katkısı verirken, Samatta 245 dakikada bir bunu yapabiliyor.



        Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro ödeyerek bonservisini almak zorunda olduğu 28 yaşındaki futbolcu 5 maçtır golle buluşamıyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu