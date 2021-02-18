Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.02.2021 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 09:25
    ABONE OL

    'de forvet krizine çifte bomba

    'de forvet krizi devam ediyor. Samatta, Cisse ve Ademi’de hayal kırıklığı yaşayan Kanarya, ile sözleşmesi bitecek olan için şimdiden temaslara başladı. Öte yandan sarı lacivertlilerin, Kenan ile beraber bir ismi daha gündemine aldığı ileri sürüldü. 'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında...

    Belözoğlu'ndan çifte bomba!

    Forvet hattına bu sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'ı transfer eden Fenerbahçe, Thiam dışındaki isimlerden beklediği verimi alamadı.

    Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.


    BELÖZOĞLU GİZLİCE YÜRÜTÜYOR
    Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında...



    Bundesliga 2'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kenan 7 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu forvet, forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor.



        BORRE İDDİASI
        Gündemdeki diğer ismin ise River Plate'in Kolombiyalı golcüsü Santos Borre olduğu iddia edildi.

        Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, Fenerbahçe'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

        Borre kariyerinde, 182 maçta 61 gol atarken 21 de asist üretti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Fenerbahçe'de forvet krizine çifte bomba