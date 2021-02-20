Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Mame Thiam, uygun maliyetine karşılık takımına yaptığı katkı ile Sarı-Lacivertliler'in bu sezon fayda-maliyet açısından en isabetli transferlerinden biri oldu.
BEDELSİZ TRANSFER OLDU 12 GOLE KATKI SAĞLADI
Kasımpaşa'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 28 yaşındaki Thiam, geride kalan süreçte 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyarak 12 gole direkt katkı sağladı.
50 MİLYON LİRAYA ALINAN SAMATTA 5 GOLE KATKI SAĞLADI
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla ve 6 milyon Euro (50 milyon TL) zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Mbwana Samatta ise şu ana kadar 5 gole katkı sağladı.