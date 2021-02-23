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    • 23.02.2021 11:36
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    SON DAKİKA: Christoph Daum'dan flaş paylaşımı! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

    Son dakika haberine göre, İsmi Fenerbahçe ile anılan Alman teknik adam Christoph Daum, 'dan bir fotoğraf daha paylaştı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Türkiye'ye transferi konusunda açıklamalarda bulunmuş, "Şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." demişti.

    Daum'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

    Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Erol Bulut, eleştirilerin odağında yer almıştı.

    Medyada yer alan haberlerde; daha önce 2 kez Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Alman teknik adam Christoph Daum'un (67), tekrar Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulmuştu.

    Daha önce de Instagram'dan İstanbul paylaşımı yapan Daum'un tekrar İstanbul'da çekilen bir fotoğrafını paylaşması, transfer söylentilerini tekrar gündeme getirdi.

    Daum'un "Günaydın" notuyla yaptığı Instagram paylaşımında eşiyle birlikte Ortaköy'de yer aldığı fotoğraf yer alıyor.



    Daum, transfer söylentileriyle ilgili yaptığı son açıklamada "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.


        DAUM İDDİASI
        Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Yeni teknik direktör adayları da ortaya atıldı. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Christoph Daum geliyor.



        SERHAT AKIN: DAUM GELMELİ!
        Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın da Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini ve yerine hiç düşünülmeden Christoph Daum'un getirilmesi gerektiğini söylemişti.

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