Göztepe maçının ardından yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte kriz zirvesi yapan Başkan Ali Koç hem teknik direktör Erol Bulut hem de futbolcularla ilgili şikayetlerini dile getirmişti. Baki ve Belözoğlu hafta boyunca Samandıra'ya adeta kamp kuracak ve takımın havasını yukarıya çekmek için uğraşacak.