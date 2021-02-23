Göztepe maçının ardından yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte kriz zirvesi yapan Başkan Ali Koç hem teknik direktör Erol Bulut hem de futbolcularla ilgili şikayetlerini dile getirmişti. Baki ve Belözoğlu hafta boyunca Samandıra'ya adeta kamp kuracak ve takımın havasını yukarıya çekmek için uğraşacak.
OYUNCULARA SERT UYARI
Emre Belözoğlu'nun son haftalarda formu düşen Caner, Gökhan Gönül, Sosa, Samatta, Ozan Tufan ve Cisse gibi isimlerle bire bir görüşmeler yaparak sert uyarılarda bulunacağı öğrenildi.
BULUT'A BİZ SENİN ARKANDAYIZ MESAJI
Selahattin Baki ise Erol Bulut'la görüşerek, "Basındaki operasyon haberlerini umursama. Biz senin arkandayız" mesajını verecek.