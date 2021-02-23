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    • 23.02.2021 12:01
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    ’de olağanüstü hal! maçı öncesi futbolculara sosyal medya uyarısı: Uzak durun

    Sahasında ’ye 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşayan gözünü maçına çevirmiş durumda. Sarı-Lacivertliler deplasmanda oynayacağı zorlu maçı sezonun en kritik 90 dakikası olarak görüyor. Bu nedenle karşılaşma gününe kadar, kelimenin tam anlamıyla olağanüstü hal ilan edilecek.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe’de olağanüstü hal!

    Göztepe maçının ardından yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte kriz zirvesi yapan Başkan Ali Koç hem teknik direktör Erol Bulut hem de futbolcularla ilgili şikayetlerini dile getirmişti. Baki ve Belözoğlu hafta boyunca Samandıra'ya adeta kamp kuracak ve takımın havasını yukarıya çekmek için uğraşacak.

    OYUNCULARA SERT UYARI
    Emre Belözoğlu'nun son haftalarda formu düşen Caner, Gökhan Gönül, Sosa, Samatta, Ozan Tufan ve Cisse gibi isimlerle bire bir görüşmeler yaparak sert uyarılarda bulunacağı öğrenildi.



    BULUT'A BİZ SENİN ARKANDAYIZ MESAJI
    Selahattin Baki ise Erol Bulut'la görüşerek, "Basındaki operasyon haberlerini umursama. Biz senin arkandayız" mesajını verecek.



        SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN
        Fenerbahçe'de futbolcuların sosyal medyadan olabildiğince uzak durması da sağlanacak. Böylece taraftarlardan gelen olumsuz yorum ve tepkiler nedeniyle morallerinin daha da bozulmasının önüne geçilecek.



        Yıllardır bu tür benzer zorlukları tecrübe eden Volkan Demirel ve Selçuk Şahin sürekli futbolcularla birlikte olacak. Bu ikili takım içinde oldukça düşen moral motivasyon seviyesini yeniden eski haline getirmeye çalışacak.


        Başkan Ali Koç da Trabzonspor maçına kadar tüm idmanları Samandıra'dan takip edecek. Başkan Koç hem Erol Bulut'a hem de futbolculara desteğini gösterecek.

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        Haberler Spor Fenerbahçe’de olağanüstü hal! Trabzonspor maçı öncesi futbolculara sosyal medya uyarısı: Uzak durun