Göztepe'ye Kadıköy'de 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi yeniden gündem konusu oldu. 3 sezon boyunca futbolcu (228 milyon Euro) ve hoca transferlerinde (7.9 milyon Euro) üstlenilen 236 milyon Euro'ya (Yaklaşık 2 milyar TL) rağmen ne kupa ne de başarı geldi.
Takımı sezon başında takımı Erol Bulut'a emanet eden Ali Koç'a bir eleştiri de Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'tan geldi.
İşte Uluç'un bugünkü yazısı;
Fenerbahçe'nin Göztepe önünde sahaya çıkan 11'i..
Altay- Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner- Ozan, Sosa- Osayi Samuel, Mesut, Valencia- Thiam..
Yedek kulübesindekiler..
Harun, Cisse, Sadık, Gökhan, Sinan, Ferdi, Pelkas, Samatta, Tisserand, Mert Hakan..
Tribünde oturanlar..
İrfan Can, Gustavo, Novak, Perotti..
Bu 25 futbolcudan hangisi ilk 11'de oynasa itiraz edersiniz?. 3 yedeği ile iki 11'i var, Fener'in..