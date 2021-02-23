



"Kendi sahasında" lafına dikkat..



Türkiye'nin borcu en büyük, transfer limiti en küçük kulübü, tam 22 yeni transfer yapmayı her nasılsa kılıfına uydurup başarırken, mesela Thiam'ı

Turgay Ciner'in takımı Kasımpaşa'dan bedava(!) alırken, ama adını kimsenin bilmediği bir genci (Adını bilhassa yazmıyorum. Hatırlayan var mı) tam 1 milyon Euro'ya satarken(!) ve Ali Koç kuklası federasyon bu transferlerin hepsini onaylarken, o Fenerbahçe'nin kendi sahasını gördünüz mü, Pazar gecesi..



Tam bir tarla.. 22 transfer yap..



Eşek yükü ile para harca ama o futbolcuları bu tarlaya çıkar..



Kötü saha hangi takımın lehinedir, ey ahali?. On yaşında çocuklar bile bilir, yanıtını..



Peki o kötü sahanın sorumlusu kim?.



Ali Koç!.



Yanlış transfer, yanlış hoca, yanlış saha ve yanlış yönetim..



Bunların hepsinin sorumlusu Ali Koç..



Bir tek gazetede "Bu oyundan, bu sonuçtan sen sorumlusun Ali Koç" başlığı da değil, satır arası lafı okudunuz mu?.

Okuyamazsınız. Çünkü yürekleri yetmez!.