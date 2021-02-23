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    • 23.02.2021 10:35
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    Hıncal Uluç Fenerbahçe Başkanı 'u topa tuttu: Yanlış transfer, hoca, saha ve yönetim

    Göztepe'ye Kadıköy'de 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de Başkan ve yönetimi yeniden eleştirilerin hedefi oldu. Takımı sezon başında takımı 'a emanet eden Ali Koç'a bir eleştiri de Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'tan geldi. Uluç, Ali Koç'u yaptığı transferlerden saha zemininin durumuna kadar birçok konuda topa tuttu. Usta yazar, "Yanlış transfer, yanlış hoca, yanlış saha ve yanlış yönetim.. Bunların hepsinin sorumlusu Ali Koç.." ifadelerini kullandı. Uluç, hakem atamaları konusunda da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Ali Koç'un talimatları ile hareket ettiğini iddia etti.

    Hepsinin sorumlusu Ali Koç

    Göztepe'ye Kadıköy'de 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi yeniden gündem konusu oldu. 3 sezon boyunca futbolcu (228 milyon Euro) ve hoca transferlerinde (7.9 milyon Euro) üstlenilen 236 milyon Euro'ya (Yaklaşık 2 milyar TL) rağmen ne kupa ne de başarı geldi.



    Takımı sezon başında takımı Erol Bulut'a emanet eden Ali Koç'a bir eleştiri de Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'tan geldi.

    İşte Uluç'un bugünkü yazısı;

    Fenerbahçe'nin Göztepe önünde sahaya çıkan 11'i..

    Altay- Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner- Ozan, Sosa- Osayi Samuel, Mesut, Valencia- Thiam..

    Yedek kulübesindekiler..



    Harun, Cisse, Sadık, Gökhan, Sinan, Ferdi, Pelkas, Samatta, Tisserand, Mert Hakan..

    Tribünde oturanlar..

    İrfan Can, Gustavo, Novak, Perotti..

    Bu 25 futbolcudan hangisi ilk 11'de oynasa itiraz edersiniz?. 3 yedeği ile iki 11'i var, Fener'in..



        Ama dikkat edin.. Bu 25 kişi arasında, Malatyaspor'un 37 yaşındaki Umut'u ayarında bir santrforu yok..

        Fener 22 şut atmış, ancak 5'i isabetli ve hiçbiri gollük değil.

        Fener 36 orta yapmış. Palavra...

        Peki bu transferleri kim yapmış?.

        Takımın başına oyunu okuyamayan Teknik Direktör'ü kim getirmiş ve bu onun getirdiği kaçıncı Teknik Direktör üstelik..

        Ali Koç!.

        Bu Fenerbahçe kendi sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



        "Kendi sahasında" lafına dikkat..

        Türkiye'nin borcu en büyük, transfer limiti en küçük kulübü, tam 22 yeni transfer yapmayı her nasılsa kılıfına uydurup başarırken, mesela Thiam
        Turgay Ciner'in takımı Kasımpaşa'dan bedava(!) alırken, ama adını kimsenin bilmediği bir genci (Adını bilhassa yazmıyorum. Hatırlayan var mı) tam 1 milyon Euro'ya satarken(!) ve Ali Koç kuklası federasyon bu transferlerin hepsini onaylarken, o Fenerbahçe'nin kendi sahasını gördünüz mü, Pazar gecesi..


        Tam bir tarla.. 22 transfer yap..

        Eşek yükü ile para harca ama o futbolcuları bu tarlaya çıkar..

        Kötü saha hangi takımın lehinedir, ey ahali?. On yaşında çocuklar bile bilir, yanıtını..

        Peki o kötü sahanın sorumlusu kim?.

        Ali Koç!.

        Yanlış transfer, yanlış hoca, yanlış saha ve yanlış yönetim..

        Bunların hepsinin sorumlusu Ali Koç..

        Bir tek gazetede "Bu oyundan, bu sonuçtan sen sorumlusun Ali Koç" başlığı da değil, satır arası lafı okudunuz mu?.

        Okuyamazsınız. Çünkü yürekleri yetmez!.

        İKİ EYYAMCI KAŞAR
        ..Ve son söz..

        Nihat Özdemir'in Ali Koç'tan aldığı talimatlarla yaptığı hakem atamalarına bakınız..

        Merkez Hakem Komitesi mi?.

        Özdemir'in yediği fırçadan sonra emir kulu oldu, onlar da..

        Alanyaspor-Galatasaray..

        Hakem Zorbay Küçük.. VAR Emre Malok.
            Haberler Spor Hıncal Uluç Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u topa tuttu: Yanlış transfer, hoca, saha ve yönetim