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Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet alarak zirve yolunda büyük kayıp yaşayan Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası ortalık karıştı. Devre arası transfer döneminde Szalai, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Osayi gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip forvet transferi yapmamıştı. Sezon başında kadroya katılan Cisse, Samatta, Valencia ve Thiam'ın performansları da tartışma yaratırken; Hatayspor'un yıldızı Boupendza ile ilgili flaş bir detay da ortaya çıktı.

22.02.2021 13:34 - Son Güncelleme: 22.02.2021 13:34
Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilirken bu sezon 6. kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı. Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sinde rakip fileleri havalandıramayan sarı lacivertli takımda forvet oyuncularının performansı dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

Fenerbahçe'de santrafor pozisyonunda oynayabilen Mbwana Samatta, Mame Thiam, Papiss Cisse ve Enner Valencia, ilk 25 maç sonunda toplam 18 gol buldular.

Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza ise tek başına, Fenerbahçe'nin 4 forvetinin attığı toplam gol kadar ağları havalandırdı. 23 Süper Lig maçına çıkan Boupendza, 18 gol bulurken her 80 dakikada bir ağları havalandırdı.

Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

EN GOLCÜSÜ 6 GOLLE THIAM
Fenerbahçe'nin dört forvetinden Mbwana Samatta 18 maçta 4 gol, Papiss Cisse 19 maçta 4 gol, Enner Valencia 20 maçta 4 gol ve Mame Thiam da 20 maçta 6 gol atabildi. Thiam, attığı 6 golle takımının en golcü futbolcusu durumunda.

Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ KİMDEN GELİYOR?
Süper Lig'de 25 maçta toplam 47 gol atan Fenerbahçe'de bu gollerin sadece 18'i santraforlardan gelirken Pelkas ve Ozan Tufan 4 gol, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve Diego Perotti 3'er gol atarak forvetlere yardımcı oldu. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş 2'şer gol atarken Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu da 1 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, sezon başında Cisse, Thiam ve Valencia'yı bonservis ücreti olmadan kadrosuna katarken Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon euro ödenmişti.

Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

KADIKÖY'DE MAÇLAR GOLSÜZ GEÇİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon gol bulamadığı 6 maçın 5'i iç sahada oynandı. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Göztepe maçlarında ağları havalandıramadı. Fenerbahçe, deplasmanda ise sadece Galatasaray'a karşı gol atamadı.