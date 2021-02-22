Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet alarak zirve yolunda büyük kayıp yaşayan Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası ortalık karıştı. Devre arası transfer döneminde Szalai, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Osayi gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip forvet transferi yapmamıştı. Sezon başında kadroya katılan Cisse, Samatta, Valencia ve Thiam'ın performansları da tartışma yaratırken; Hatayspor'un yıldızı Boupendza ile ilgili flaş bir detay da ortaya çıktı.

22.02.2021 13:34 - Son Güncelleme: 22.02.2021 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





