Fenerbahçe'de flaş Boupendza detayı! Cisse, Thiam, Valencia ve Samatta derken...
Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet alarak zirve yolunda büyük kayıp yaşayan Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası ortalık karıştı. Devre arası transfer döneminde Szalai, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Osayi gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip forvet transferi yapmamıştı. Sezon başında kadroya katılan Cisse, Samatta, Valencia ve Thiam'ın performansları da tartışma yaratırken; Hatayspor'un yıldızı Boupendza ile ilgili flaş bir detay da ortaya çıktı.
FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ KİMDEN GELİYOR?
Süper Lig'de 25 maçta toplam 47 gol atan Fenerbahçe'de bu gollerin sadece 18'i santraforlardan gelirken Pelkas ve Ozan Tufan 4 gol, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve Diego Perotti 3'er gol atarak forvetlere yardımcı oldu. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş 2'şer gol atarken Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu da 1 kez ağları havalandırdı.
KADIKÖY'DE MAÇLAR GOLSÜZ GEÇİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon gol bulamadığı 6 maçın 5'i iç sahada oynandı. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Göztepe maçlarında ağları havalandıramadı. Fenerbahçe, deplasmanda ise sadece Galatasaray'a karşı gol atamadı.