



"MERTÇE OYNANSIN, HAKEM ETKİSİ SIFIR OLSUN"

Galatasaray Kulübü Başkanı, spor camiasında kimseyi düşman olarak görmediklerini dile getirerek, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bizim ailemiz. Düşmanımız değil. Diğer rakip takımlar da düşmanımız değil. Bunu söylediğimde benim camiamdan da bana çatanlar oluyor. Bir türlü bunu anlatamıyorum. Bizim o zaman ayrılıp kendi başımıza bir çete kurmamız gerek. TFF'nin doğru yola girmesi gerekir. Biz hiçbir zaman yapılamayacak bir talepte bulunmadık. Sadece keser gibi kendimize yontulacak bir talepte hiç bulunmadık. Eşit şartlarda, mertçe, sahada oynansın. Bazıları buna inanmayabilir ama böyle. Mertçe oynansın, hakem etkisi sıfır olsun. Biz bıktık." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde elde ettikleri galibiyetin camialarındaki yansımasının çok kısa sürdüğünü vurgulayarak, "Bizim taraftarda öyle bir hava var ki dayak yemişiz gibi, yenilmişiz gibi... Ben arkadaşlarıma iki gün süreceğini söyledim. 'İkinci gün pusudan çok güzel nizami atışlar başlar.' dedim, başladı. Biz pusu kültüründen geldik maalesef. Düellodan, delikanlıca mücadeleden gelmedik. Ben bunu deyince bazıları üstüne alınıyor. Onları da gün gelecek isim isim açıklayacağım. Ben dostumun dostu, rakibimin rakibiyim." ifadelerini kullandı.