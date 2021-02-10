"ŞEFER VE HAYSİYETLERİ RENCİDE EDİLDİ"

Ancak maç esnasında tribünlerde bini aşkın kişi olduğuna vurgu yapılan dilekçede, bu kişilerden kaçının sağlık çalışanı olduğunun bilinmediği belirtildi. Savcılık tarafından tespit edilecek olan şüphelilerin Fatih Terim'e, teknik heyete ve ısınmak için sahaya çıkan futbolculara maçın başından sonuna kadar küfür edildiği anlatılan dilekçede, "Müvekkilin, teknik heyetin ve oyuncuların şeref ve haysiyeti rencide edilmiş, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye matuf ifadeler kullanılmış, kişilik hakları ihlal edilmiştir" denildi.