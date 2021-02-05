TRANSFER BOMBALARI PATLADI BORÇLAR ARTTI

Fenerbahçe transferde her ne kadar bombaları patlatsa da, kulübün finansal durumu iç açıcı görünmüyor. Fenerbahçe'nin ocak ayı içerisinde yaptığı Yüksek Divan Kurulu'nda güncel borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.