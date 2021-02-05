Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel ve Szalai gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Oynadığı karşılaşmalarda futbolu eleştirilse de Erol Bulut ve öğrencileri 48 puanla zirvede bulunuyor.
TRANSFER BOMBALARI PATLADI BORÇLAR ARTTI
Fenerbahçe transferde her ne kadar bombaları patlatsa da, kulübün finansal durumu iç açıcı görünmüyor. Fenerbahçe'nin ocak ayı içerisinde yaptığı Yüksek Divan Kurulu'nda güncel borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.
Fenerbahçe'nin artan borcu nedeniyle taraftarlar yönetime eleştiride bulundu. 4 büyükler arasında borcu en yüksek takım olarak Fenerbahçe ön plana çıktı.