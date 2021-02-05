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    • 05.02.2021 13:13
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    'ye yine kaybettirdi! 20 günde dev zarar

    15 Ocak 2021’de Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) Özel Durum Açıklaması başlıklı bir bildirimde bulunan , 61,9 milyon dolarlık kredisini 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası’na çevirdiğini açıklamıştı. O günden bu yana büyük düşüş yaşayan dolar kuru 7,10 TL’nin altına gerilerken, Fenerbahçe’nin zararı 20 günde 20 milyon TL’yi aştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel ve Szalai gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Oynadığı karşılaşmalarda futbolu eleştirilse de Erol Bulut ve öğrencileri 48 puanla zirvede bulunuyor.

    TRANSFER BOMBALARI PATLADI BORÇLAR ARTTI
    Fenerbahçe transferde her ne kadar bombaları patlatsa da, kulübün finansal durumu iç açıcı görünmüyor. Fenerbahçe'nin ocak ayı içerisinde yaptığı Yüksek Divan Kurulu'nda güncel borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.

    Fenerbahçe'nin artan borcu nedeniyle taraftarlar yönetime eleştiride bulundu. 4 büyükler arasında borcu en yüksek takım olarak Fenerbahçe ön plana çıktı.

        LİMİT TEPKİSİ
        Fenerbahçe'nin transferleri sonrası Beşiktaş ve Galatasaray'dan TFF'ye de "harcama limiti" tepkisi geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'yi harcama limitlerinde son durumla ilgili açıklama yapmaya davet ederken, tepkilerin odağındaki Fenerbahçe ve TFF ise sessizliğini korudu.

        20 GÜNDE DEV ZARAR
        Fenerbahçe'de ayrıca büyük bir şok daha yaşandı. Yaklaşık 20 gün önce KAP'a açıklamada bulunan sarı-lacivertli kulüp, 61,9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7,43 ortalama kurdan Türk Lirası'na çevrildiğini duyurdu.

        Fenerbahçe'nin yapılandırma yaptığı tarihten bu yana 20 günde adeta serbest düşüşe geçen doları kuru 7,10 TL'nin altına kadar geriledi. Yapılandırma anlaşması sonrası sarı-lacivertli kulübün zararı 20 milyon TL'yi aşarken, uzman ekonomistler kısa vadede doların 6,80 TL seviyesinin altına gerileyebileceğini öngörüyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Fenerbahçe'nin zararı 50 milyon TL seviyesine gelecek.
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