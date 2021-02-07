Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi büyük tepki göstermişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor."