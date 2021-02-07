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Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi büyük tepki göstermişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi seyirci krizi yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanması gereken derbide loca ve tribünlerde taraftar olması büyük tartışmaya neden oldu. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim yaşanan duruma tepki gösterirken "Küfür ediyorlar" diye isyan etmişti. Maçın ardından Fenerbahçe tribünlerinden skandal görüntüler ortaya çıktı.

07.02.2021 11:19 - Son Güncelleme: 07.02.2021 11:19
Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi büyük tepki göstermişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde tribünlerden yoğun bir şekilde kendilerine küfür edildiğini söyledi. Duruma tepki gösteren deneyimli teknik adam, TFF'ye eleştiri oklarını da yöneltti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi büyük tepki göstermişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı

"TFF'DEN YARDIMCI OLUYORLAR"
Terim şöyle konuştu: "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler.

Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi büyük tepki göstermişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor."

Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi büyük tepki göstermişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı

"AVUKATLARIM GEREĞİNİ YAPACAK"
Terim, tribünden edilen küfürler hakkında sert açıklamalarını basın toplantısında da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş hepsini tespit ettik.

Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi büyük tepki göstermişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Yarın sabah (bugün) itibarıyla avukatlarım gereğini yapacak. Orada ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynamak? Hepsi görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Orada herkes kabadayıdır" dedi.