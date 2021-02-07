Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi büyük tepki göstermişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi seyirci krizi yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanması gereken derbide loca ve tribünlerde taraftar olması büyük tartışmaya neden oldu. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim yaşanan duruma tepki gösterirken "Küfür ediyorlar" diye isyan etmişti. Maçın ardından Fenerbahçe tribünlerinden skandal görüntüler ortaya çıktı.
"AVUKATLARIM GEREĞİNİ YAPACAK"
Terim, tribünden edilen küfürler hakkında sert açıklamalarını basın toplantısında da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş hepsini tespit ettik.