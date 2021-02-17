



Ozan Kabak yüzde 84 pas isabeti sağlarken, hava toplarının yüzde 90'ını kazandı. 7 ikili mücadeleden galip ayrılan Ozan rakiplerine dripling ile hiç geçilmezken sahanın en çok top kesen ve ikili mücadele kazanan ismi oldu.

UEFA tarafından maçın adamı seçilen milli futbolcu aynı zamanda bir İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan ilk Türk olarak da tarihe geçti.