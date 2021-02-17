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    • 17.02.2021 12:28
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    Sosyal medyada geyikleri! lılar 'yi böyle vurdu

    'ın altyapısından çıktıktan sonra rekor bedelle Almanya'ya transfer olan ardından 'un yolunu tutan , yeni takımıyla 'nde ilk maçına çıktı. Genç stoper performansıyla maçın adamı seçilirken, sosyal medyada Galatasaraylılar 'yi Ozan Kabak'la vurdu.

    G.Saraylılar F.Bahçe'yi Ozan Kabak'la vurdu

    Ara transferde Schalke'den Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında sahaya çıktı. İlk 11'de oynayan genç stoper müthiş bir performans göstererek Liverpool'un 2-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı.



    Ozan Kabak yüzde 84 pas isabeti sağlarken, hava toplarının yüzde 90'ını kazandı. 7 ikili mücadeleden galip ayrılan Ozan rakiplerine dripling ile hiç geçilmezken sahanın en çok top kesen ve ikili mücadele kazanan ismi oldu.

    UEFA tarafından maçın adamı seçilen milli futbolcu aynı zamanda bir İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan ilk Türk olarak da tarihe geçti.



    Ozan Kabak bu performansıyla gündeme otururken, sosyal medyada da ilginç bir tartışma başladı. Galatasaraylı taraftarlar, eski yıldızları üzerinden Fenerbahçe'yi 'ti'ye alan mesajlar attı. Ardından sosyal medya bir anda karıştı.



        Fenerbahçe son Şampiyonlar Ligi maçına çıktığında Ozan Kabak'ın ilkokula gittiğini belirten Sarı-Kırmızılı taraftarlar çok ilginç mesajlara imza attı. İşte o mesajlardan bazıları:

        Ozan Kabak son 13 yılda Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıktı. Fenerbahçe ise sıfır!



        Fenerbahçe son Şampiyonlar Ligi maçına çıktığında ABD Başkanı George Bush'tu.



        Fenerbahçe son Şampiyonlar Ligi maçına çıktığında MSN vardı, Facebook ve Instagram yoktu.



        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde maçları Star TV yayınlıyordu.
        Fenerbahçe son Şampiyonlar Ligi maçına çıktığında Türkiye'nin nüfusu 70 milyondu.
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